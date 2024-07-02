Одна з лікарень на території Миколаївської області, фото: «НикВести»

Реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Міністерства охорони здоров'я України. Їх кількість планують зменшити до двох-чотирьох закладів.

Про це у коментарі «НикВести» повідомила керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай.

У порівнянні з іншими українськими містами, додала вона, Миколаїв має найбільшу кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги.

— Національна служба здоров'я та Міністерство охорони здоров'я звернули увагу на те, що кількість центрів в нас набагато більше, ніж в таких самих містах, як, наприклад, Вінниця та Запоріжжя. Потім ми порівнювали кількість з іншими містами. Якщо, наприклад, брати Одесу, то в неї на понад 1 мільйон жителів 6 центрів первинної медико-санітарної допомоги, і в одному центрі більше 106 тисяч осіб, в яких заключені декларації. В Кропивницькому, який більш-менш такий самий за кількістю населення, два центри первинної медико-санітарної допомоги і по 112 тисяч осіб. В Житомирі взагалі один центр — там 264 тисячі осіб. А в Миколаєві знаходиться сім центрів первинної медико-санітарної допомоги. В кожному центрі декларації мають приблизно до 65 тисяч осіб, — сказала Ірина Шамрай.

За її словами, 10% бюджету центрів первинної допомоги у Миколаєві йде на утримання адміністративно-господарчого персоналу. Тому робоча група має провести аудит їх економічної ефективності та надати свої пропозиції міському голові Олександру Сєнкевичу.

— Усі розуміють, що адміністративно-господарчий персонал забирає десятку частину тих коштів, які могли йти на розвиток закладу. На даний час проведено три засідання робочої групи. Є декілька пропозицій: або зробити два центри, або чотири центри в кожному районі міста. Результати роботи робочої групи, я думаю, ми опублікуємо, як тільки буде прийнято якесь рішення. Наразі ще триває обговорення, — сказала Ірина Шамрай.

У процесі реорганізації центрів, запевнила керівниця міськздоров’я, лікарів та медичний персонал не звільнятимуть, усі скорочення стосуватимуться лише адмінперсоналу.

— Для людей і лікарів це абсолютно нічого не змінить. Усі звільнення стосується виключно адміністративно-господарчого персоналу. Кожен лікар, за яким закріплена декларація, у нас сьогодні на вагу золота. Тому що є випадки, коли лікарі поїхали за кордон, там вже влаштувалися і не будуть повертатися. Є випадки, коли виїхали в більш безпечні області і також не будуть повертатися. Тому 250 сімейних лікарів, з якими укладені декларації, залишаться працювати в тих амбулаторіях, де працюють зараз. Єдине — буде інше підпорядкування, — пояснила вона.

Попередньо розглядають варіант скорочення семи центрів первинної допомоги до двох або чотирьох та збільшення кількості амбулаторій в їх підпорядкуванні, сказала Ірина Шамрай.

— Наразі в центрі шість амбулаторій, а буде 18 амбулаторій. У другому центрі вісім амбулаторій, а буде 21. Я вам хочу сказати, що це ніяк не впливає на якість, тому що все рівно ті кошти з міського бюджету, які виділяються на різні потреби, вони пропорційно розподіляються по пацієнтах, — додала вона.

Водночас реорганізація центрів, каже Ірина Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

— Якщо буде реорганізовано в два центри, то економія коштів на рік буде близько 27 мільйонів гривень. Якщо функціонувати буде чотири центри в кожному районі Миколаєва, то економія орієнтовно буде складати 15 мільйонів гривень, — сказала Ірина Шамрай.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.

Раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай зазначала, що у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.