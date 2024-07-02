Аварійна ділянка мережі Миколаївводоканалу, архівне фото НикВести

За останні кілька місяців через введення графіків відключень кількість аварій на мережах «Миколаївводоканалу» збільшилась упʼятеро.

Про це йдеться в експлейнері «НикВести» Водопостачання в блекаут. Чи готовий Миколаїв?.

Керівник КП Борис Дуденко каже, що відключення електроенергії для енергозалежних підприємств — це проблема. Зокрема вона проявляється в момент перепідключення мереж на генератори. В цей момент в трубах виникає різний тиск подачі води і провокує масу аварій по місту.

— Ця проблема для всіх відгукується і резонує по-різному. Які наслідки для водоканалу? Для водоканалу насамперед це різниця, що виникає в тиску труб. Я зараз спробую по-простому пояснити. Уявіть, відключили електроенергію, ми перемикаємось на генератор, на іншу лінію. Неважливо. Але у будь-якому випадку це час. І в цей момент потік води зупиняється, потім знову запускається. Ну, і ось, ми маємо багато аварій. Знову ж таки, наші труби і так були не в дуже хорошому стані, солона вода довела їх до ще гіршого. І ось ми маємо зараз дуже-дуже велику кількість аварій, — коментує ситуацію Борис Дуденко.

Посадовець каже, що зараз Миколаїв повернувся в середину 2022-го року, коли по місту була маса поривів, адже вся робота систем та обладнання водоканалу залежить від електрики.

Нагадаємо, на нещодавній Конференції з відновлення України у Берліні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав угоду між «Миколаївводоканалом» та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання місту.

Договір складається з 10 мільйонів євро кредитних та 15 мільйонів євро грантових коштів. У проєкті рішенні, яке погодила раніше бюджетна комісія міської ради, сказано, що виділені кошти направлять на реконструкцію водогону Дніпро-Миколаїв, однак, як пояснив директор підприємства, Європейський банк реконструкції та розвитку дасть рекомендації, щодо розподілу коштів вже після підписання договору. Попередньо, кошти планують спрямувати на реконструкцію очисних споруд водопостачання та відновлення мереж водоканалу по місту. У коментарі «НикВести», Борис Дуденко уточнив, що Миколаївська обласна військова адміністрація, яка реалізовує проєкт з оновлення мереж водоканалу, зосередилась лише на заміні магістральних мереж, а підприємство ж розраховує спрямувати додаткові грантові та кредитні кошти на інші мережі. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював раніше директор водоканалу Борис Дуденко.