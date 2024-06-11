Віталій Кім та Олександр Сєнкевич на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Впродовж 11-12 червня у Берліні проходить Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

У конференції серед запрошених також беруть участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент «НикВести».

Варто зазначити, що це перша участь Віталія Кіма у конференції, яка проходить за кордоном, від початку повномасштабного вторгнення. У коментарі «НикВести» він поділився, що за результатами участі у конференції розраховує залучити додаткові кошти для відновлення Миколаєва.

— Я буду виступати на одній з панелей саме відновлення регіонів. У нас тут територіальні громади підписують низку угод, які вже на етапі реалізації. В тому числі школи, укриття, водогін, когенерація. Це для міста Миколаєва. Зараз ми фіксуємо наші домовленості для того, щоб далі робота йшла вперед, – каже Віталій Кім.

Серед учасників є також інші представники з регіону: заступник Миколаївського міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та колишня голова Миколаївської обласної ради – наразі голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва.

А серед українських представників: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, тимчасово виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, Перша леді України Олена Зеленська, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Загалом участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн світу. Перелік питань, які обговорюватимуться, є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та інше.

Конференція проходитиме за чотирма основними панелями:

Бізнес-вимір – залучення приватного сектору для відбудови та економічного зростання;

Людський вимір – соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України;

Місцевий та регіональний вимір – відновлення громад та регіонів;

ЄС – Євроінтеграція та дотичні до цього реформи.

Головна мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.

Це вже третя подібна конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. URC 2025 планується провести в Італії.

Фоторепортаж

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Президент Володимир Зеленський та канцлера ФРН Олаф Шольц на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Президент Володимир Зеленський та канцлера ФРН Олаф Шольц на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступник Сергій Коренєв на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

заступник Миколаївського міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Віталій Кім та Олександр Сєнкевич на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Віталій Кім та Олександр Сєнкевич на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Дніпра Борис Філатов та мер Одеси Геннадій Труханов, на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Житомира Сергій Сухомлин на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Голова Mykolaiv Water Hub Ганна Монтавон на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Мер Львова Андрій Садовий на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на Конференції з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Фото: Олег Деренюга, «НикВести»