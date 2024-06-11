Впродовж 11-12 червня у Берліні проходить Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.
У конференції серед запрошених також беруть участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент «НикВести».
Варто зазначити, що це перша участь Віталія Кіма у конференції, яка проходить за кордоном, від початку повномасштабного вторгнення. У коментарі «НикВести» він поділився, що за результатами участі у конференції розраховує залучити додаткові кошти для відновлення Миколаєва.
— Я буду виступати на одній з панелей саме відновлення регіонів. У нас тут територіальні громади підписують низку угод, які вже на етапі реалізації. В тому числі школи, укриття, водогін, когенерація. Це для міста Миколаєва. Зараз ми фіксуємо наші домовленості для того, щоб далі робота йшла вперед, – каже Віталій Кім.
Серед учасників є також інші представники з регіону: заступник Миколаївського міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та колишня голова Миколаївської обласної ради – наразі голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва.
А серед українських представників: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, тимчасово виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, Перша леді України Олена Зеленська, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Загалом участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн світу. Перелік питань, які обговорюватимуться, є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та інше.
Конференція проходитиме за чотирма основними панелями:
Головна мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.
Це вже третя подібна конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. URC 2025 планується провести в Італії.
Фото: Олег Деренюга, «НикВести»
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Впродовж 11-12 червня у Берліні проходить Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference за участі президента Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.
У конференції серед запрошених також беруть участь мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент «НикВести».
Варто зазначити, що це перша участь Віталія Кіма у конференції, яка проходить за кордоном, від початку повномасштабного вторгнення. У коментарі «НикВести» він поділився, що за результатами участі у конференції розраховує залучити додаткові кошти для відновлення Миколаєва.
— Я буду виступати на одній з панелей саме відновлення регіонів. У нас тут територіальні громади підписують низку угод, які вже на етапі реалізації. В тому числі школи, укриття, водогін, когенерація. Це для міста Миколаєва. Зараз ми фіксуємо наші домовленості для того, щоб далі робота йшла вперед, – каже Віталій Кім.
Серед учасників є також інші представники з регіону: заступник Миколаївського міського голови з питань міжнародної співпраці Сергій Коренєв, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та колишня голова Миколаївської обласної ради – наразі голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва.
А серед українських представників: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, тимчасово виконуючий обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, Перша леді України Олена Зеленська, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Загалом участь у дводенному заході беруть понад 2 тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів, громадянського суспільства з різних країн світу. Перелік питань, які обговорюватимуться, є широким і охоплює такі сфери як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна спадщина та інше.
Конференція проходитиме за чотирма основними панелями:
Головна мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.
Це вже третя подібна конференція за час повномасштабної Росії проти України. Попередні пройшли в Лугано (Швейцарія) і Лондоні. URC 2025 планується провести в Італії.
Фото: Олег Деренюга, «НикВести»