Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підписав угоду між «Миколаївводоканалом» та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про надання майже 25 мільйонів євро на відновлення водопостачання місту.

Відповідну угоду міський голова підписав 11 червня під час Конференції з відновлення України у Берліні, передає кореспондент «НикВести».

Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести» Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести»

Йдеться про 10 мільйонів євро кредитних коштів від ЄБРР та майже 15 мільйонів євро – грантових, з яких: 5 мільйонів євро – від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та 9,8 мільйона євро – Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести» Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести» Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести»

Олександр Сенкевич у Берліні підписав договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро водопостачання для Миколаєва, 11 червня 2024 року, фото «НикВести»

До цього повідомлялося, що виділені кошти направлять на реконструкцію водогону Дніпро-Миколаїв, однак, як пояснив директор підприємства, Європейський банк реконструкції та розвитку дасть рекомендації, щодо розподілу коштів вже після підписання договору. Попередньо, кошти планують спрямувати на реконструкцію очисних споруд водопостачання та відновлення мереж водоканалу по місту. У коментарі «НикВести», Борис Дуденко уточнив, що Миколаївська обласна військова адміністрація, яка реалізовує проєкт з оновлення мереж водоканалу, зосередилась лише на заміні магістральних мереж, а підприємство ж розраховує спрямувати додаткові грантові та кредитні кошти на інші мережі. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював раніше директор водоканалу Борис Дуденко.

— Ми почали роботу над цим кредитом наприкінці 2022 - початку 2023 року, тому у нього було закладено відновлення водозабору на річці Дніпро, та відновлення мереж. Пройшов час і ці складові будуть будуть змінені. Але всі ці кошти будуть направлені на відновлення водопостачання в Миколаєві. За пропозицією банку ми будемо робити зміни після того, як підпишемо договір, — сказав він.

Загальна орієнтовна вартість проекту складає 33 мільйони євро, що дорівнює майже 1,5 мільярдам гривень, з них:

10 мільйонів євро — кредитні кошти;

5 мільйонів євро — грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля;

9 мільйонів 800 тисяч євро — грант Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР;

8 мільйонів 200 тисяч євро — субвенція із державного бюджету України на відновлення споруд водозабору «Дніпро – Миколаїв».

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

На відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.

Згодом стало відомо, що новий магістральний водогін для забезпечення Миколаєва водою прокладатимуть з Нової Одеси. Замовником робіт буде Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області.