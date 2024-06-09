У неділю, 9 червня, у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку українських військовополонених. На акцію вийшли родичі миколаївських військових, які знаходяться у полоні, близькі тих, хто загинув на війни та небайдужі мешканці міста.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Учасники мітингу зібралися на перетині проспекту Центральному та вулиці Мала Морська у Миколаєві. Мітингувальники вимагають звільнити військових, які перебувають в російському полоні.
Більшість учасників мітингу принесли з собою плакати, стяг України та прапори різних бригад, в тому числі миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти, яка у 2022 році боронила Маріуполь.
«Поверніть моє серце з полону»;
«Полон - це смерть, розтягнута у часі»;
«У полонених гниють рани. У байдужих гниє душа»;
«789 днів вони там, де пекло. Чи є в них надія?»;
«Поки ти мовчиш — їх катують»;
«Хто у вас там? У мене там всі», — сказано на плакатах.
Лідія, яка очікує на повернення сина з російського полону, також прийшла на мітинг. Сьогодні в неї день народження, і саме в цей день два роки тому її син Юрій потрапив у російський полон.
— Він служив з 2014 року. Був у 57-й бригаді, працював і потрапив у полон на Луганщині під час запеклих боїв у 2022 році, тоді дуже багато наших потрапили у полон. Ми знаємо де він знаходиться, далі тільки обмін на який ми чекаємо, і якого немає. Він – сенс мого життя, любимий єдиний син, — сказала Лідія.
Юрію 44 роки, вдома на нього чекає мати, дружина та 3-річний син.
Після смерті нареченого у Бахмуті в березні 2023 року Валерія почала відвідувати мітинги. Дівчина родом з Донецька, у 2014 році переїхала до Бородянки, а пізніше – до Києва. Валерія приїхала до Миколаєва по волонтерським справам і пропустити мітинг не змогла, каже вона.
— Ми – тил, і ми єдині на кого є надія в цій ситуації. Військові, військовополонені розраховують на нас, ми не маємо право їх підставити. Мій Михайло народився у Маріуполі і його завжди турбувала доля військовополонених маріупольського гарнізону. Він завжди казав мені: «Лєра, виходь на мітинги», а в мене весь час то робота, то інші справи. Саме після його загибелі, я почала активно брати участь у акціях підтримки. Я притримуюсь думки, що ми – надійний тил для наших військових та військовополонених, і треба рятувати тих, хто ще може вижити та повернутися додому. Свого Михайла я вже не поверну, але я маю допомогти повернути тих, хто досі живий, — поділилась Валерія.
Мітинг проходить у Миколаєві щонеділі у 12:00 на проспекті Центральному.
Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».
Нагадаємо, як у центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
У неділю, 9 червня, у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку українських військовополонених. На акцію вийшли родичі миколаївських військових, які знаходяться у полоні, близькі тих, хто загинув на війни та небайдужі мешканці міста.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Учасники мітингу зібралися на перетині проспекту Центральному та вулиці Мала Морська у Миколаєві. Мітингувальники вимагають звільнити військових, які перебувають в російському полоні.
Більшість учасників мітингу принесли з собою плакати, стяг України та прапори різних бригад, в тому числі миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти, яка у 2022 році боронила Маріуполь.
«Поверніть моє серце з полону»;
«Полон - це смерть, розтягнута у часі»;
«У полонених гниють рани. У байдужих гниє душа»;
«789 днів вони там, де пекло. Чи є в них надія?»;
«Поки ти мовчиш — їх катують»;
«Хто у вас там? У мене там всі», — сказано на плакатах.
Лідія, яка очікує на повернення сина з російського полону, також прийшла на мітинг. Сьогодні в неї день народження, і саме в цей день два роки тому її син Юрій потрапив у російський полон.
— Він служив з 2014 року. Був у 57-й бригаді, працював і потрапив у полон на Луганщині під час запеклих боїв у 2022 році, тоді дуже багато наших потрапили у полон. Ми знаємо де він знаходиться, далі тільки обмін на який ми чекаємо, і якого немає. Він – сенс мого життя, любимий єдиний син, — сказала Лідія.
Юрію 44 роки, вдома на нього чекає мати, дружина та 3-річний син.
Після смерті нареченого у Бахмуті в березні 2023 року Валерія почала відвідувати мітинги. Дівчина родом з Донецька, у 2014 році переїхала до Бородянки, а пізніше – до Києва. Валерія приїхала до Миколаєва по волонтерським справам і пропустити мітинг не змогла, каже вона.
— Ми – тил, і ми єдині на кого є надія в цій ситуації. Військові, військовополонені розраховують на нас, ми не маємо право їх підставити. Мій Михайло народився у Маріуполі і його завжди турбувала доля військовополонених маріупольського гарнізону. Він завжди казав мені: «Лєра, виходь на мітинги», а в мене весь час то робота, то інші справи. Саме після його загибелі, я почала активно брати участь у акціях підтримки. Я притримуюсь думки, що ми – надійний тил для наших військових та військовополонених, і треба рятувати тих, хто ще може вижити та повернутися додому. Свого Михайла я вже не поверну, але я маю допомогти повернути тих, хто досі живий, — поділилась Валерія.
Мітинг проходить у Миколаєві щонеділі у 12:00 на проспекті Центральному.
Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».
Нагадаємо, як у центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.