Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

У неділю, 9 червня, у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку українських військовополонених. На акцію вийшли родичі миколаївських військових, які знаходяться у полоні, близькі тих, хто загинув на війни та небайдужі мешканці міста.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Учасники мітингу зібралися на перетині проспекту Центральному та вулиці Мала Морська у Миколаєві. Мітингувальники вимагають звільнити військових, які перебувають в російському полоні.

Більшість учасників мітингу принесли з собою плакати, стяг України та прапори різних бригад, в тому числі миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти, яка у 2022 році боронила Маріуполь.

«Поверніть моє серце з полону»; «Полон - це смерть, розтягнута у часі»; «У полонених гниють рани. У байдужих гниє душа»; «789 днів вони там, де пекло. Чи є в них надія?»; «Поки ти мовчиш — їх катують»; «Хто у вас там? У мене там всі», — сказано на плакатах.

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Лідія, яка очікує на повернення сина з російського полону, також прийшла на мітинг. Сьогодні в неї день народження, і саме в цей день два роки тому її син Юрій потрапив у російський полон.

— Він служив з 2014 року. Був у 57-й бригаді, працював і потрапив у полон на Луганщині під час запеклих боїв у 2022 році, тоді дуже багато наших потрапили у полон. Ми знаємо де він знаходиться, далі тільки обмін на який ми чекаємо, і якого немає. Він – сенс мого життя, любимий єдиний син, — сказала Лідія.

Юрію 44 роки, вдома на нього чекає мати, дружина та 3-річний син.

Лідія чекає на сина Юрія, який два роки вже знаходиться у російсьокму полоні. Фото «НикВести».

Після смерті нареченого у Бахмуті в березні 2023 року Валерія почала відвідувати мітинги. Дівчина родом з Донецька, у 2014 році переїхала до Бородянки, а пізніше – до Києва. Валерія приїхала до Миколаєва по волонтерським справам і пропустити мітинг не змогла, каже вона.

— Ми – тил, і ми єдині на кого є надія в цій ситуації. Військові, військовополонені розраховують на нас, ми не маємо право їх підставити. Мій Михайло народився у Маріуполі і його завжди турбувала доля військовополонених маріупольського гарнізону. Він завжди казав мені: «Лєра, виходь на мітинги», а в мене весь час то робота, то інші справи. Саме після його загибелі, я почала активно брати участь у акціях підтримки. Я притримуюсь думки, що ми – надійний тил для наших військових та військовополонених, і треба рятувати тих, хто ще може вижити та повернутися додому. Свого Михайла я вже не поверну, але я маю допомогти повернути тих, хто досі живий, — поділилась Валерія.

Валерія, наречена загиблого військового. Фото «НикВести». Наречений Валерії Павлов Михайло служив у 93-ї бригаді. Помер у віці 21-року у Бахмуті.. Фото, яке надала Валерія кореспонденту «НикВести».

Мітинг проходить у Миколаєві щонеділі у 12:00 на проспекті Центральному.

Фоторепортаж

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Акція на підтримку українських військовополонених. Фото «НикВести».

Нагадаємо, як у центрі Києва у суботу 27 квітня родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби.