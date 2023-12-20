В дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Про це йде мова в «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки», пишуть «НикВести».

Згідно з пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів, у 2024-2026 роках за кошти міського бюджету у 26 освітніх закладах та у 28 дитсадках планують облаштувати споруди цивільного захисту та найпростіші укриття.

«Нове будівництво найпростіших укриттів у закладах освіти дозволить упровадити очний формат навчання та створить умови для безпечної організації освітнього процесу», — зазначено в програмі.

Нове будівництво захисних укриттів планується зробити в таких дитячих садках: №22, №65, № 126, №12.

Також побудувати захисні укриття планують в:

ліцеях — імені Олега Ольжича, №3, №42;

гімназіях — №14, №33, №35.

Крім того, управління освіти планує побудувати протирадіаційні укриття в дитсадках та освітніх закладах.

ПРУ будуть побудовані в дошкільних навчальних закладах: № 7, № 12, № 23, № 37, № 49, № 78, № 50, № 51, № 59, № 64, № 66, № 71, № 72, № 74, № 82, № 83, № 84, № 87, № 93, № 94, № 106, № 110, № 115, № 121, № 125.

Також ПРУ побудують в освітніх закладах:

гімназіях — № 43, №10, №12, №14, № 16, №17, №18, №21, №26,№27, №33, №44, №61

початкових школах № 1 та № 2;

ліцеях — №8 та «Академії дитячої творчості».

Крім нового будівництва укриттів, також планується реконструкція частини підвальних приміщень для розміщення захисних споруд цивільного захисту в дитячих навчальних закладах №77 та №103.

Нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.

Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.