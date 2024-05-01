Артурас Жарновскіс, керівник литовських програм «Co-create Future of Ukraine», фото: Укрінформ

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів керівник литовської програми з відбудови «Co-create Future of Ukraine» Артурас Жарновскіс.

Як відомо, за ініціативи Литви в Україні оголошено архітектурний конкурс «Future School for Ukraine, який вступив у вирішальну стадію. За цей час було відбудовано школу в Бородянці та дитячий садок в Ірпені Київської області.

Наразі програма працює над реалізацією проєкту на Миколаївщині.

— Займаємось великим проєктом у Миколаївській області та інших регіонах, які неподалік фронту та постійно знаходяться під обстрілами. Там будуть безпечні для воєнного часу школи-укриття. Укриття ж у мирний час можуть використовуватися як багатофункціональні приміщення (спортивні, розважальні тощо), — розповів Артурас Жарновскіс.

Обʼєкти зʼявляться в Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській області.

— Ще один об'єкт, вирішуємо, де саме, — мабуть, на Харківщині. У чому ідея? У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл. Уявіть собі, є четвертокласники, які фізично взагалі не були у школі. Нормальній школі, а не онлайн. Тому ми починаємо в названих регіонах будувати великі школи-бомбосховища. І це — будівництво «з нуля», в місцях, де раніше укриттів, на жаль, не було. Серед іншого, безпекові умови в таких підземних приміщеннях передбачатимуть, про всяк випадок, і антирадіаційний захист… Гадаю, ми зможемо закінчити це будівництво вже цього року, — зазначив посадовець.

При цьому, посадовець каже, що у роботі з українськими фахівцями їм є, чому повчитись та взяти для подальших напрацювань.

— Ось у цих регіонах, які я називав вам, від Одеси та Миколаєва до Сум і Чернігова — скрізь зустрічав професійних людей, які на місцевому рівні працюють швидко й професійно. Також тільки добрі слова можу сказати про ваші інституції. Але якщо ми говоримо вже про саме будівництво, то тут багато об'єктивних проблем. Другої воєнної зими — з робочою силою, у зв'язку з мобілізацією; першої зими були великі проблеми з електроенергією, — додав керівник програми.

Нагадаємо, про будівництво підземних шкіл в Миколаївській області заговорив раніше заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. Це необхідно для переходу дітей в офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.

У сусідньому Херсоні таку школу будуватимуть на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.