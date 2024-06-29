У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

29 червня у Миколаєві в Каштановому сквері відбулась виставка-прилаштування тварин. Новий дім шукало 165 чотирилапих: 110 собак та 55 котів.

Захід організували Благодійна організація Анни Куркуріної та реабілітаційний центр «Прайд», повідомляє кореспондентка «НикВести».

Керівниця реабілітаційного центру Кіра Жилкова розповіла, що частина тварин прибула з Херсонської області.

— Частина з реабілітаційного центру, частина з Чорнобаївки, їх привезли волонтери. Є частина щеплених та нещеплених тварин, через це ми людей попереджаємо. Від нашого центру всі тварини стерилізовані та вилікувані. Але якщо є проблеми, ми готові забрати тварину назад, – сказала Кіра Жилкова.

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести» У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

Також організатори розповіли, що серед тварин, які шукають новий дім, є пара собак, що не можуть жити один без одного.

— Обстріляли будинок, де було дві собаки. Одна з них час від часу до мене приходила, я її підкормлювала. Де інша ділася я не знаю. Але я вирішила піти з собакою в зруйновану будівлю. Коли я прийшла, побачила в завалах другу собаку – Куклу, вона була паралізована, але пес носив їй їжу та не покидав. Коли дістали Куклу, її відвезли на лікування, а Беляша залишили в реабілітаційному центрі. Пес відмовився від їжі, води, ледь не помер, тому було прийнято рішення привезти їх один до одного. Зараз собаки завжди разом, та почувають себе добре, — розповіли організатори.

Під час виставки вдалося прилаштувати 2 собаки та 6 котів. Найбільший рекорд прилаштування — 70 тварин, вони знайшли нові будинки під час найпершої виставки.

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»

У Миколаєві 29 червня пройшла виставка-прилаштування тварин. Фото: «НикВести»