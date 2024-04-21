Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

У Миколаєві у неділю, 21 квітня, відбулася чергова виставка-прилаштування безпритульних тварин. Цього разу новий дім знайшли два песика.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід проводили на відкритому майданчику у Домі офіцерів флоту у Миколаєві. Куратори з волонтерської організації «Друзі поруч» привели понад 20 собак різних порід та віку, які шукають новий дім. Захід також відвідали ті люди, які за допомогою минулих акцій від «Друзі поруч» стали власниками собак.

Відвідувачі прослухали лекції про догляд за собаками у домашніх умовах, про харчування та стерилізацію тварин. Ще один спеціаліст пояснила як волонтерам, які доглядають безпритульних собак, отримати гуманітарну допомогу.

Загалом нові домівки знайшли два песика. Власники тварин мали можливість безкоштовно чипувати тварин та отримати подарунки від партнерів.

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

За словами організаторів, зустріч має дві основні мети: знайти господарів для бездомних собак та допомогти закрити збір для українських військових.

Зокрема, при вході на майданчик миколаївці мали можливість долучитися до збору на автівку для морпіхів з 36-ї окремої бригади. Відвідувачі могли придбати квіти у вазонах, готові букети та сувеніри з антикварної лавки — частину з виручених коштів також підуть на потреби українських військових.

Волонтера Анастасії зазначила, що організація «Друзі поруч» жодного разу не проводили збір для собак, які знаходяться на перетримці у кураторів.

— В нас є «общак», на який ми щомісяця кидаємо власні гроші. Ті, хто беруть собаку, доглядають за нею за власні кошти. Це робиться на волонтерських засадах, з донорами ми не співпрацюємо. Ми не ведемо збори, в нас навіть немає закріпленої карти, на яку люди могли б задонатити. Але інколи людина може сама нам написати, попросити карту для донату, тоді ми висилаємо, — сказала Анастасія.

Зараз на перетримці залишаются понад 15 собак.

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Прилаштування собак. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагадаємо, як у грудні минулого року миколаївці подарували дім 16 песикам.