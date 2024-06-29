Пожежі на Миколаївщині 28 червня. Фото: ДСНС

У п'ятницю, 28 червня, рятувальники загасили 29 пожеж сухотою та чагарників у Миколаївській області.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Внаслідок пожеж вигоріло понад 30 гектарів. За даними рятувальників, причини загоряння — необережне поводження в вогнем. Пожежі зафіксовані у всіх районах Миколаївської області.

«Горіли суха трава, сміття, чагарники, очерет, пожнивні залишки у кожному районі області: у Миколаївському — 12 випадків, в Баштанському — 7, Вознесенському — 4, Первомайському — 2», — йдеться в повідомленні.

Пожежі на Миколаївщині 28 червня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 28 червня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 28 червня. Фото: ДСНС

Місцеві мешканці допомагали рятувальникам приборкати полумʼя. Зокрема, до гасіння пожеж долучилися місцеві пожежні команди з населених пунктів Шевченківське, Мартинівка, Первомайське, Галицинове, Пересадівка, Гур'ївка, Олександрівка.

«Також залучались техніка та особовий склад філії ДП «Баштанське лісове» та 5 взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України, фермерських господарств та місцевих підприємств», — повідомили в ДСНС.

Загалом, рятувальникам вдалось вберегти від вогню 15 житлових будинків, 5 господарчих споруд, літню кухню та 60 га пшениці на корені.

Нагадаємо, 27 червня на Миколаївщині виникла 31 пожежа, дві з них — через обстріли. Зокрема, 27 червня пожежі сталися: 4 рази — в житловому секторі, 3 — на об'єктах, 23 — на відкритих територіях, ще 1 — пожежа зернових на корені. Вогонь знищив 2,8 гектара пшениці, а 70 гектарів вдалося врятувати.

Також нагадаємо, що 26 червня на території Миколаївської області згоріло 55 гектарів зерна і сухостою.