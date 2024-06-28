Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

За добу на Миколаївщині виникла 31 пожежа, дві з них – через обстріли.

Про це повідомили у Головному управління ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема, 27 червня пожежі сталися: 4 рази – в житловому секторі, 3 – на об'єктах, 23 – на відкритих територіях, ще 1 – пожежа зернових на корені. Вогонь знищив 2,8 гектара пшениці, а 70 гектарів вдалося врятувати.

«Серед причин, які призводили вчора до займання, найбільше епізодів сталось через необережне поводження з вогнем та навмисний підпал, 2 – в результаті падіння боєприпасів та уламків від них», – додали там.

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Загалом вчора до гасіння пожеж залучались близько 150 вогнеборців, 37 спецавтомобілів. Допомагали також підрозділи місцевих пожежних охорон з Широколанівки, Шевченкове, Галицинове, Рибаківки, Коблеве.

Нагадаємо, 26 червня на території Миколаївської області згоріло 55 гектарів зерна і сухостою.