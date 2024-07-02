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Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету понад 2,38 мільярда гривень на відновлення доріг. Більше ніж 307 мільйонів гривень отримає прифронтова Миколаївська область.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

— Сьогодні, перебуваючи на Донеччині, ми бачимо, що бізнес попри величезні виклики продовжує працювати, демонструючи неймовірну стійкість. Ключові проблеми – пошкодження енергетики, доступ до фінансування, відшкодування збитків для бізнесу, який зазнав пошкоджень під час збройної агресії РФ проти України та інші. По кожному із питань шукаємо рішення. Зокрема, перше, щодо покращення логістики, оголосили вже сьогодні. Це внесок в обороноздатність регіону й можливість рятувати тисячі життів, — додала Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Дніпропетровська область —196,4 млн грн;

Донецька область — 324,5 млн грн;

Запорізька область — 350 млн грн;

Миколаївська область — 307,1 млн грн ;

; Сумська область — 222,2 млн грн;

Харківська область — 502,95 млн грн;

Херсонська область — 224,3 млн грн;

Чернігівська область — 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей, що підлягають відновленню.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.

А на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.