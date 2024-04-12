На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
В тендерній документації вказано, що роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю менше 150 автомобілів за добу.
Гарантійні строки експлуатації за результатами виконаних робіт з експлуатаційного утримання:
Учасники тендеру повинні підтвердити наявність необхідної техніки та кваліфікації для виконання робіт, враховуючи мінімальні вимоги, встановлені замовником.
Роботи також передбачають озеленення доріг, серед яких вирізування дерев та кущів, обрізування крон, а також скошування трави.
Переможець тендеру має за 691 мільйон 131 тисячу гривень виконувати ямковий ремонт, встановлювати дорожні знаки, улаштовувати огороджувальні блоки на мостах і шляхопроводах, укладати водопропускні труби та прибирати сміття на узбіччях доріг Миколаївщини загальною протяжністю 3314,4 кілометрів. Роботи мають бути виконані до 29 квітня 2025 року.
Нагадаємо, що у березні 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.
Раніше повідомлялось, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.
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На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
В тендерній документації вказано, що роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю менше 150 автомобілів за добу.
Гарантійні строки експлуатації за результатами виконаних робіт з експлуатаційного утримання:
Учасники тендеру повинні підтвердити наявність необхідної техніки та кваліфікації для виконання робіт, враховуючи мінімальні вимоги, встановлені замовником.
Роботи також передбачають озеленення доріг, серед яких вирізування дерев та кущів, обрізування крон, а також скошування трави.
Переможець тендеру має за 691 мільйон 131 тисячу гривень виконувати ямковий ремонт, встановлювати дорожні знаки, улаштовувати огороджувальні блоки на мостах і шляхопроводах, укладати водопропускні труби та прибирати сміття на узбіччях доріг Миколаївщини загальною протяжністю 3314,4 кілометрів. Роботи мають бути виконані до 29 квітня 2025 року.
Нагадаємо, що у березні 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг загального користування державного значення, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.
Раніше повідомлялось, що поблизу Миколаєва планують побудувати об’їзду дорогу. Наразі запланований старт першого етапу — будівництво розв'язки на трасі М-14. На трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.