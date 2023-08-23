У Миколаївській області з початку року відремонтували 244 кілометри доріг.

Як повідомив радник голови Миколаївської ОДА Ігор Бурда, це майже стільки ж, скільки вдалося відремонтувати за увесь минулий рік.

— Цікаво, що минулого року ми зробили 286 кілометрів за увесь рік, а у цьому році, в середині літа ми вже зробили 244 і стільки ж плануємо зробити до кінця року, — сказав він.

Ігор Бурда наголосив, що дуже важливо, зробити саме сполучення між маленькими населеними пунктами області. Однак, за його словами, сьогодні Миколаївщина не може реалізовувати масштабні проекти, тож роботи зводяться до ямкового ремонту чи заміни декількох кілометрів.

Також він розповів, що у Миколаївській області вже відремонтовано 20 мостів, ще 150 обстежують.

— Ми всі розуміємо, якими важливими є обʼєкти сполучення області для гуманітарних конвоїв, для транспортних та залізничних маршрутів, — зазначив Ігор Бурда.

Раніше «НикВести» розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в Миколаївській області необхідно 20,4 мільярда гривень.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області.