Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Ленінський районний суд, архівне фото «МикВісті»

До місцевих судів Миколаєва та області призначені троє посадовців.

Відповідні укази №715/2024 та №728/2024, підписані президентом від 16 жовтня, опубліковані на сайті ОП.

До Миколаївського районного суду призначена Олена Лапіна. Вона, згідно з даними у її декларації за 2023 рік, експрокурорка з Херсонської області. Працювала у місцевій прокуратурі Херсонщини та Бериславу.

За минулий рік вона отримала понад 920 тисяч гривень доходів на посаді в прокуратурі.

Суддею у Первомайський міськрайонний суд президент погодив кандидатуру Наталії Коваленко. Вона працює у вищезазначеному суді з 2016 року. Згідно даних її декларації, торік вона отримала всього 302 477 гривень заробітної плати. Також вона задекларувала подарунок від чоловіка, який працює у поліції Миколаївщини, вартістю 86 тисяч гривень.

В Ленінський суд Миколаєва суддею призначено Катерину Рибіцьку, яка працювала суддею у Миколаївському окружному адміністративному суді. Її дохід на посаді за 2023 рік склав 395 837 гривень.

Нагадаємо, що востаннє президент погоджував суддів до місцевих судів на Миколаївщині у липні. Тоді було призначено 10 нових суддів.

До цього 9 травня Володимир Зеленський підписав накази про призначення суддями в Миколаївській області ще чотирьох посадовців.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.