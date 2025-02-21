Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати три суди на Миколаївщині

Ленінський районний суд. Архівне фото: «МикВісті»

Комітет з правової політики надав рекомендації Верховній Раді щодо перейменування 103 місцевих загальних судів. Серед них три суди у Миколаєві та області.

Відповідне рішення було ухвалене у четвер, 20 лютого, на засіданні комітету.

Нагадаємо, що законопроєкт №12351 про перейменування судів був зареєстрований у ВР у січні 2025 року.

Його ініціатором виступив голова Комітету правової політики Денис Маслов. Законопроєкт стосується судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також судів Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

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У Миколаївській області перейменовано буде наступні суди:

Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;

Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд;

Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд.

У сусідній Одесі під перейменування підпадають 8 судів, а у Херсоні — три.

Як відомо, у березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради згідно з відповідним проєктом рішення мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

У червні 2024 року під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати запропонували звернутися до Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення консультацій Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви.

Пізніше в Офісі Президента України дали відповідь на звернення миколаївських депутатів щодо перейменування Ленінського районного суду. Там зазначили, що ані президент, ані парламент не мають для цього конституційних повноважень.

Окрім того, у Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання.

Після чого начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.