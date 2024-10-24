Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім на засіданні Конгресу місцевих влад. Фото «МикВісті»

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтримав План перемоги президента України Володимира Зеленського, який був представлений 16 жовтня у Верховній Раді.

Свою позицію він висловив журналістам після засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня, пишуть «МикВісті».

Під час засідання конгресу Володимир Зеленський закликав представників влади на всіх рівнях доносити План перемоги до іноземних партнерів.

— Є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери, саме це зазначено в нашому Плані перемоги. Це стосується геополітичної визначеності для України, включно із запрошенням до НАТО та наданням допомоги, яка може вплинути на характер війни… Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, я прошу вас розпочати цю роботу на рівні ваших зв’язків з регіонами інших держав, з громадами та містами інших країн, — сказав Володимир Зеленський.

Виступ президента Володимира Зеленського під час засідання Конгресу. Фото «МикВісті»

Віталій Кім подякував команді президента за презентацію Плану перемоги. За його словами, важливо, щоб іноземні партнери побачили єдність України в реалізації цього плану.

— Що стосується конгресу, я дуже вдячний, що команда президента представила свій План і проговорила основні положення, які нам необхідні. Як я розумію, це об’єднання зусиль для того, щоб наші спільні позиції на рівні держави, області та громад були єдиними, щоб наші іноземні партнери розуміли, що ми єдині в нашій меті за планом перемоги президента України. Я особисто вважаю, що допомога іноземних партнерів зараз ускладнена, але вона нам конче необхідна. Тому ми повинні об’єднати наші дії заради перемоги і рухатися за цим планом, — зазначив Віталій Кім.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик також висловив підтримку Плану перемоги Зеленського. Він заявив, що кожна громада Миколаївської області презентує План перемоги своїм містам-побратимам та іншим іноземним партнерам.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик на засіданні Конгресу місцевих влад. Фото «МикВісті»

— Україна не має другої спроби, у нас є спільна мета, і ми маємо об’єднатися на всіх рівнях, щоб якомога швидше реалізувати максимум із тих позицій, які були оголошені, — сказав Антон Табунщик.

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Фото «МикВісті»

Що передбачає План перемоги Зеленського?

Президент Володимир Зеленський презентував План перемоги України у війні під час засідання Верховної Ради 16 жовтня. План включає п’ять публічних пунктів та кілька засекречених додатків. Зеленський наголосив, що мета України — «змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру». Він вважає, що реалізація плану може дозволити завершити війну не пізніше наступного року.

Основні пункти Плану перемоги: