Артисти миколаївського «Дизеля» показали зворушливу сцену за мотивами корупції у МСЕК

Актори гумористичної програми «Дизель Шоу» показали у черговому випуску сцену викриття посадовців-корупціонерів з медико-соціальних експертних комісій.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці програми.

Виступ є своєрідним продовженням історії затримання посадовця з Хмельницької області, фото з яким розлетілось по всім соцмережам. На фото син керівниці МСЕК, посадовець управління пенсійного фонду, лежав на ліжку із розкиданими доларами.

Роль так званого посадовця-корупціонера грає миколаївець Єгор Крутоголов, у будинку якого буквально усюди сховано долари та золото: в холодильнику, в раковині і навіть в туалеті.

Коли при затриманні слідчий ДБР випадково стріляє у стелю, з неї також сипляться гроші.

Актори гумористичної програми «Дизель Шоу», фото з інстаграм-сторінки команди

Правоохоронці питають у затриманого, навіщо йому стільки грошей, на що отримують чесну відповідь у формі пісні, яку співає корумпований посадовець:

«Справа в тому, що у мене немає дому,

І на березі озера Комо

Не було у мене Рендж Ровера,

І так хочеться власного повара,

І звалити із цього міста,

І тому ми збирали гроші.

Назбирав 6 мільйонів коштів,

Це лише останній тиждень.

У мене немає дому,

У мене немає яхти,

Тепер вже немає грошей...».

Під час приспіву герой Крутоголова пояснює, що люди приносили сотні доларів, аби отримати групи інвалідності та поїхати за кордон:

«А гроші такі гроші, такі хороші,

Даш 30 тисяч, та й їдь собі в Польшу.

Нам треба ділиться з депутатами, з мерами,

А на армію гроші зберуть волонтерами!».

До третього куплету у номері долучається суддя, яка обіцяє чесне правосуддя з «реалізацією» усіх мрій затриманого, але вже у вʼязниці.

«Скільки в нас ще таких,

Я б втопила би їх у відрі, як котів,

Розстріляла би їх, як паршивих щурів».

Актори гумористичної програми «Дизель Шоу», фото з інстаграм-сторінки команди

У фіналі актори звертаються до українців з вимогою перестати мовчати і покривати корупцію, яка може знищити країну.

«Справа в тому,

Якщо це проковтнемо знову,

То у нас вже не буде дому,

України не буде, панове», — звернулись актори шоу.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.