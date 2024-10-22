Замість МСЕК запровадять нову європейську модель, – Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: kmu.gov.ua

В Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) новою європейською моделлю.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що нова модель базуватиметься на принципах цифровізації та прозорості.

«Дійсно, ситуація, яку ми зараз бачимо з медико-соціальними експертними комісіями, ганебна. Вона обурює нас всіх. Сьогодні президент України скликав Раду національної безпеки і оборони засідання, на якому були прийняті ряд радикальних рішень, але водночас дуже системних. Перше – до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість буде запроваджена цифрова, прозора європейська модель для відповідних визначень. Також, окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я (Віктору Ляшко, – прим.) не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи, також законопроєкти на розгляд Кабінету міністрів для того, щоб завершити цю реформу, ліквідувати МСЕК і запровадити нову європейську модель», – розповів Денис Шмигаль.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.