64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували, — Малюк

Василь Малюк розповів про викриття корупційних схем в МСЕК. Фото: пресслужба Служби безпеки України

Служба безпеки України у співпраці з іншими правоохоронними органами викрила масштабні корупційні схеми у лавах медико-соціальних експертних комісій. Так, у 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 — засуджені.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

За його словами, СБУ викрила діяльність восьми організованих злочинних угруповань, до складу яких входили посадовці МСЕК.

Нагадаємо, 22 жовтня в Миколаєві викрили очільницю обласної МСЕК, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів, колекцію золотих виробів, три незадекларовані квартири в Одесі, а також російський паспорт її сина.

«Хочу підкреслити, що у протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР. Ми спільно працюємо над викоріненням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій», — додав Малюк.

Він зазначив, що наразі СБУ перевіряє 2,4 тисячі осіб, які незаконно отримали інвалідність. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.