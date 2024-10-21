Висновки про інвалідність 74 військовозобов'язаних, які встановила Хмельницька МСЕК, скасували, — МОЗ

В Міністерстві охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Відповідь МОЗ. Фото: Українські новини

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, провели перевірку обґрунтованості рішень щодо встановлення інвалідності військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Ці рішення були прийняті під час дії воєнного стану в Україні в період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року.

Загалом розглянули 53 734 справи, з яких відібрали для детального перегляду 781 справу.

У результаті перевірки у 74 випадках рішення про інвалідність були скасовані. Зокрема, у 38 випадках групу інвалідності знизили, а в 36 — інвалідність зняли повністю.

В МОЗ повідомили, що правоохоронними органами в рамках кримінального провадження проводяться перевірка Хмельницької медикосоціальної експертної комісії.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії «Слуга народу» Тетяни Крупи.

Крім того, правоохоронці підозрюють керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина — посадовця управління Пенсійного фонду на незаконному збагачені.