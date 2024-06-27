Пожежа на полі в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС

Вчора, 26 червня, на території Миколаївської області згоріло 55 гектарів зерна і сухостою.

Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.

Минулої доби, через велику спеку вогонь знищив 30 гектарів зернового поля, з яких 23 гектари — пшениці, 7 гектарів — ячменю. Також згоріло понад 25 гектарів сухостоїв, лісосмуг, чагарників.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати понад 150 гектарів землі, їм також допомагали місцеві пожежні охорони з Миколаївської області, які надавали техніку для підвозу води.

Пожежа в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС

Пожежа в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 26 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини через пожежу сухостою загорілося поле з ячменем.