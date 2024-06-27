Вчора, 26 червня, на території Миколаївської області згоріло 55 гектарів зерна і сухостою.
Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.
Минулої доби, через велику спеку вогонь знищив 30 гектарів зернового поля, з яких 23 гектари — пшениці, 7 гектарів — ячменю. Також згоріло понад 25 гектарів сухостоїв, лісосмуг, чагарників.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати понад 150 гектарів землі, їм також допомагали місцеві пожежні охорони з Миколаївської області, які надавали техніку для підвозу води.
Нагадаємо, що вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини через пожежу сухостою загорілося поле з ячменем.
Вчора, 26 червня, на території Миколаївської області згоріло 55 гектарів зерна і сухостою.
Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС Миколаївської області.
Минулої доби, через велику спеку вогонь знищив 30 гектарів зернового поля, з яких 23 гектари — пшениці, 7 гектарів — ячменю. Також згоріло понад 25 гектарів сухостоїв, лісосмуг, чагарників.
Працівникам ДСНС вдалося врятувати понад 150 гектарів землі, їм також допомагали місцеві пожежні охорони з Миколаївської області, які надавали техніку для підвозу води.
Нагадаємо, що вранці 20 червня у Вознесенському районі Миколаївщини через пожежу сухостою загорілося поле з ячменем.