У Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

З поясненням про ситуацію з водопостачанням до мешканців громади вчора, 1 липня, звернувся мер Вознесенська Євген Величко.

Він зазначив, що найсерйозніша проблема наразі спостерігається в районі Болгарки, Прямого та у жителів багатоповерхівок на 3-у мікрорайоні. Мер каже, що за 4 години насоси не встигають повністю заповнити мережу водою для подальшого її постачання.

— Недостатня кількість годин роботи насосів для заповнення мережі, наявність світла протягом 4 годин не дозволяє нам заповнити на повну резервуар і наші мережі водою. Дії графіків аварійних та погодинних відключень. Хочу зазначити, що ми вже використовуємо генератори на насосних для добування та закачування води в центральний резервуар. Всі генератори, які ми отримали від партнерів, встановлені. Але для заповнення самої мережі ми потребуємо встановлення додаткового генератора потужністю 160 кВТ на нашу головну насосну, який маємо отримати в найближчий час від обласної військової адміністрації. Для безперебійної роботи всієї системи водопостачання у Вознесенську водоканалу потрібно близько 180 літрів дизельного палива на годину. Не враховуючи розхідних матеріалів на масло та фільтри. У звʼязку з цим на останній сесії міської ради було виділено додаткові кошти з місцевого бюджету на закупівлю палива саме на роботу генераторів. Але наявні в громаді ресурси не здатні забезпечувати безперебійну подачу води. Якщо ситуація з відключенням води не зміниться (певне йшлось про відключення світла, — прим.), ми зможемо подавати воду лише погодинно, а також будемо здійснювати розвіз у віддалені мікрорайони громади, — заявив Євген Величко.

Крім цього, міський голова звернувся до жителів з проханням економити воду та не споживати її для поливу присадибних ділянок та городів, що також провокує дефіцит води.

— Будь ласка, свідомо віднесіться до ситуації та утримуйтесь від поливу присадибних ділянок та городів з мереж. Навіть у мирний час у нас були з цим перебої в ці місяці. Прошу з розумінням поставитись до ситуаціїта обовʼязково мати запас технічної та питної води, заощаджувати електроенергію та воду. Сподіваємось, що ситуація не погіршиться, але ми маємо, — сказав мер.

Місцевий інтернет-ресурс «Вознесенський Вісник» повідомив, що звернувся сьогодні до керівника «Миколаївводоканалу», який пояснив, що ситуація має стабілізуватись після встановлення потужного генератора. Однак на це піде до 10 днів.

— Ми поставили питання з приводу генератора, про який розповів Величко Є.О. у своєму недавньому відео, директор сказав, що приблизно потрібно 10 днів для його доставлення та встановлення, і після цього терміну ситуація з водою буде вирішена. Той генератор, що вже є який передавали минулого року працює, але його потужність не вистачає, — повідомили каналу.

Зазначимо, що під дописом в телеграм-каналі жителі почали скаржитись, що у зазначених вище районах води немає вже тижнями.

Скриншот з телеграм-каналу «Вознесенський Вісник» Скриншот з телеграм-каналу «Вознесенський Вісник» Скриншот з телеграм-каналу «Вознесенський Вісник»

Як відсутність води на Миколаївщині повʼязана з графіками відключення світла?

З початку травня 2024 року в Україну повернулись масові відключення електроенергії в регіонах, спричинені масштабними пошкодженнями обʼєктів критичної інфраструктури. Сотні тисяч споживачів залишилися без світла, а з ним зникала і вода, адже вся робота систем та обладнання залежить від електрики.

Подібна до Вознесенську проблема частково спостерігається і в Снігурівській громаді, про що неодноразово повідомляв керівник місцевої військової адміністрації Іван Кухта.

Проблеми з водопостачанням виникли через підвищений рівень забору води. Через це система водопровідних мереж не встигає наповнитись за дві години, коли є світло.

Пізніше частина населення Снігурівки залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Детальніше про те, як працює комунальне підприємство «Миколаївводоканал» під час відключень світла та чи є загроза відключення води у разі тривалої відсутності електроенергії, ми розбирались в експлейнері «НикВести» «Водопостачання в блекаут. Чи готовий Миколаїв?».