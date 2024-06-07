В населених пунктах Снігурівської громади проблеми з водопостачанням. Місцевих просять використовувати воду економніше.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Проблеми з водопостачанням спостерігаються через підвищений рівень забору води. Через це система водопровідних мереж не встигає наповнитись за дві години, коли є світло.

— Дуже велике прохання до жителів приватного сектору міста та сільських населених пунктів: будь ласка, не використовуйте воду з водопровідної мережі для поливу городів та власних присадибних ділянок. Прошу максимально відповідально віднестись до даної ситуації та зайвий раз не використовувати воду для технічних потреб, — повідомив Іван Кухта.

Раніше 6 червня в Снігурівці та більшості сел поруч через відсутність світла на насосних станціях тимчасово не було водопостачання.

Нагадаємо, стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.