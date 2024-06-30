Миколаївщина передала військовим тисячу FPV-дронів з нагоди шостої річниці створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Кошти виділили з обласного бюджету.
Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
«Від кожного мешканця Миколаївщини вітаємо з шостою річницею створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони! Щиро вітаю командування та особовий склад. Ви наша гордість. Ви першими зустріли окупанта, дали гідну відсіч і зараз продовжуйте гнати цю мразоту з нашої землі. Честь!», — написав він.
За його словами, FPV-дронів передали на суму майже 17 мільйонів гривень. Кошти були виділені з обласного бюджету.
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів.
Миколаївщина передала військовим тисячу FPV-дронів з нагоди шостої річниці створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Кошти виділили з обласного бюджету.
Про це повідомив очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
«Від кожного мешканця Миколаївщини вітаємо з шостою річницею створення Захисників та Захисниць 123-ї окремої бригади територіальної оборони! Щиро вітаю командування та особовий склад. Ви наша гордість. Ви першими зустріли окупанта, дали гідну відсіч і зараз продовжуйте гнати цю мразоту з нашої землі. Честь!», — написав він.
За його словами, FPV-дронів передали на суму майже 17 мільйонів гривень. Кошти були виділені з обласного бюджету.
Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів.