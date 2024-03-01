У Мінстратегпромі розповіли, скільки FPV-дронів виготовлено в Україні з початку року. Фото: Defence

У січні-лютому 2024 року українські виробники виготовили приблизно 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в коментарі Forbes Ukraine.

«Володимир Зеленський говорив про один мільйон дронів — наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше», — запевняє посадовиця.

За її словами, цього року виробничі спроможності України досягнуть близько двох мільйонів дронів різних типів, зокрема й FPV.

Нагадаємо, в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Зазначається, що в країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби.

Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів». Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.