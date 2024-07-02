Миколаївці поскаржились на нескошену амброзію, яку комунальні служби не ліквідовують до початку цвітіння.

Відповідні звернення мешканці міста опублікували у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Зазначимо, що миколаївці кожен рік скаржаться на велику кількість амброзії у місті. Пилок амброзії вважається одним з найсильніших алергенів рослинного походження. Він може викликати такі симптоми алергії, як чхання, нежить, а також астматичні напади.

Бурʼян та амброзія на вулиці Чайковського 2Б. Фото: «Contact Center при Миколаївській міській раді» Бурʼян та амброзія на вулиці Чайковського 2Б. Фото: «Contact Center при Миколаївській міській раді» Бурʼян та амброзія на вулиці Чайковського 2Б. Фото: «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Марина Євстигнєєва скаржиться на те, що територія зовсім не прибирається, тому в бурʼяні багато кліщів.

— На вулиці Чайковського, 2Б територія зовсім не прибирається, трава в цьому році не косилась жодного разу. Амброзія всюди і жителі вже бачили в цьому бур‘яні гадюку. Дуже багато кліщів. Просимо розібратися в цій ситуації і прийняти міри, — пише Марина Євстигнєєва у Facebook.

Мешканка міста Олена Скидан також публікує своє звернення щодо прибирання амброзії у Інгульському районі.

Амброзія на проспекті Миру 13. Фото: «Contact Center при Миколаївській міській раді» Амброзія на проспекті Миру 13. Фото: «Contact Center при Миколаївській міській раді»

У коментарі «НикВести» дендрологиня КП Миколаївські парки Альона Недільська зазначила, що вони щороку проводяться планові роботи з покосу трави в міру її відростання.

— Бурʼян викошується усюди. І ми не розділяємо роботу, тобто на одній ділянці викосимо лише траву, або лише амброзію. На ділянках, де є амброзія, викошується у плановому порядку, так як і інші ділянки де проводяться роботи з покосу трави. За цей сезон вже деякі ділянки косили по 4 рази, таким чином ми механічним шляхом боремося з амброзією, — розповіла Альона Недільська.

Також підприємство зазначає, що у них немає цільових грошей на боротьбу з амброзією по місту.

Нагадаємо, що згідно з рішенням міської ради від 2023 року «Про затвердження Міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки міста Миколаєва» на боротьбу з амброзією Департамент ЖКГ планував щорічно виділяти 4 мільйони 845 тисяч гривень.

Скриншот з міської цільової екологічної програми на 2023-2027 роки

За ці кошти впродовж року обробляють 375 тисяч метрів квадратних території з амброзією. Вартість обробки одного метра такої території складає 13 гривень.