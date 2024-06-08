Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У Снігурівці частина містян залишилася без води через людей, які використовують воду з водопровідної мережі для поливу власних городів.

Про це повідомив голова районної адміністрації Іван Кухта.

За його словами, комунальне підприємство «Снігурівський комунальник» було вимушене тимчасово припинити подачу води на деяких вулицях старої частини міста Снігурівка для того, щоб інші мешканці змогли набрати воду.

«Ще один фактор, який дуже сильно впливає на подачу води – планові та аварійні знеструмлення. У подальшому, коли буде зрозумілий графік відключення електроенергії, будуть розроблені відповідні графіки подачі води до осель мешканців», — додав Іван Кухта.

Нагадаємо, що за два роки уряд не виділив кошти на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про це свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «НикВести».