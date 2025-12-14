 Снігурівська громада досі без електрики: де зарядити мобільні телефони

Снігурівська громада досі без електрики: працюють пункти незламності

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

Станом на ранок 14 грудня Снігурівська громада все ще залишається без електропостачання.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

— Усі відповідні служби в області продовжують працювати над стабілізацією ситуації. Водопостачання в громаді здійснюється, однак можливі тимчасові перебої з технічних причин, — написав Іван Кухта.

Наразі в Снігурівці працюють пункти незламності, де мешканці можуть зарядити мобільні телефони та павербанки:

  • Дитячий садок №1 – старий центр міста, біля колишнього інкубатора;
  • Заклад дошкільної освіти №7 – біля стадіону;
  • Приміщення міської ради.

Також працюють пункти незламності на базі старостинських округів.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи:

  1. Тимчасове відновлення електрики триватиме 3–4 години.

  2. Повне відновлення мереж та повернення електропостачання до стану «як було» очікується протягом двох діб.

Масований удар по Миколаєву: знищено три приватні будинки, ще понад 70 пошкоджено