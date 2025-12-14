Частина Баштанського та Миколаївського районів досі без світла: відновлювальні роботи тривають

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року, архівне фото: МикВісті

Через російську атаку частина населених пунктів Баштанського та Миколаївського районів досі залишається без електропостачання. Відновлювальні роботи тривають відучора.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Як відомо, уночі та вранці 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру Миколаєва та області. Через обстріли без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

— Внаслідок атаки у населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів області було відсутнє електропостачання – від учора тривають відновлювальні роботи, — написав він.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: