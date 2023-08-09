Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після анонімних скарг анонсував звільнення головних лікарів медзакладів в разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Про це він розповів в коментарі кореспонденту «НикВести».

Як відомо, в Миколаївській ОВА нещодавно створили анонімний канал для скарг на стан місцевих лікарень. За тиждень на пошту надійшло 260 анонімних листів, серед яких є біля сотень скарг та п'ять конструктивних пропозицій щодо покращення медичної сфери.

— Там є п'ять дуже конструктивних, професійних та розгорнутих пропозицій та біля сотні точкових проблем, але ці проблеми, які можна знайти в кожній історії. Я не хотів би давати завчасно оцінку, тому що комісія теж виявила ці проблеми і вже над ними працює. Є те, що мені не подобається, що невиконаною, і де є системна проблематика, – розповів Віталій Кім.

Віталій Кім додав, що наразі додатково шукає людей, які візьмуть учать у кадровій перестановці в медичній сфері. Він вважає, що до цього можна залучити міжнародних спеціалістів, які зможуть поділитись своїм досвідом щодо навчання наших медиків.

— Відкидаючи — пропонуй, тому якщо в мене будуть сильніші люди, звісно, я буду робити якість перестановки, якщо в мене цього на зараз немає, то буду я буду вирішувати своїми силами. Але я зараз шукаю додатково людей, які формально-неформально приступлять до цієї роботи. В тому числі я розмовляв з закордонними партнерами щодо обміну досвідом та виділення грантів, щоб вони присилали сюди спеціалістів, які можуть навчати наших лікарів. Щодо звільнення головних лікарів, я думаю зміни будуть, але я не хотів би про це казати, тому що я повинен впевнитись і перевірити цю інформацію, може щось не підтвердиться, але я планую це, – сказав він.

Нагадаємо, що 27 липня після візиту до Миколаївщини у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

За словами Віталія Кіма, нещодавня заява президента про неналежний стан однієї з лікарень, де він побував, є показником якості роботи групи щодо фінансово-господарської діяльності медзакладів під керівництвом першого заступника голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика.

Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час, як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.