У Миколаєві створять групу, яка вивчатиме проблематику усіх медичних закладів міста та області.

Про це сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в відео-зверненні, опублікованному в його телеграм-каналі.

Нагадаємо, 27 липня після візиту до Миколаївщини у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав.

Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

Після критики влада вирішила підійти до цього питання більш системно. Тому тепер усі скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі миколаївці можуть анонімно надіслати на пошту, аби ці звернення розглянула відповідна група.

— У нас була проблема по БСМП і мені довелось втручуватись в систему охорони в місті та області. Була створена комісія, яка працює, але повільно, результатом чого є незадовільний стан лікарень, на що зауважив президент під час візиту. Ми зараз це виправляємо. Хочу підійти до цього системно. Я організовую групу, яка буде аналізувати стан. Тому кину пошту, щоб всі охочі могли свої думки туди накинути, що в нас за проблеми. Це анонімно. Обіцяю. Будемо робити висновки та дещо змінювати найближчі місяці, — сказав він.

Пошта, на яку ви можете надсилати скарги — fedorovalikar@gmail.com.