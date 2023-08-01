Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі.

Нагадаємо, що 27 липня після візиту до Миколаївщини у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський згадав неналежний стан Миколаївської обласної дитячої лікарні, яку він відвідав.

За словами Віталія Кіма, нещодавня заява президента про неналежний стан однієї з лікарень, де він побував, є показником якості роботи групи щодо фінансово-господарської діяльності медзакладів під керівництвом першого заступника голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика. До складу робочої групи також входять начальник обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко, його заступник Олегом Бабін та голова медичної комісії облради Ірина Шабільянова.

— У нас була проблема по БСМП і мені довелось втручатись в систему охорони в місті та області. Була створена комісія, яка працює, але повільно, результатом чого є незадовільний стан лікарень, на що зауважив президент під час візиту. Ми зараз це виправляємо, – сказав він.

Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

Після критики влада вирішила підійти до цього питання більш системно. Тому тепер усі скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі миколаївці можуть анонімно надіслати на пошту, аби ці звернення розглянула відповідна група.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

В квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.