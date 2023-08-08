Одна з палат, де встановили кондиціонер

Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

Про це розповів головний лікар медзакладу Олександр Пліткін, пише Суспільне.

— На сьогодні (на 7 серпня, — прим.) ми вже встановили 8 кондиціонерів в хірургічному відділені, і за сьогодні ми встановимо ще три кондиціонери. У відділені проводиться поточний ремонт, з урахуванням того, що 2022 рік ми собі не могли дозволити це виконувати, — зазначив головний лікар.

За словами заступника начальника Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, лікарня закупила кондиціонери та жалюзі для 13 палат хірургічного відділення за власні гроші.

— В нас лікарня побудована ще в середині 70-тих років і не така сучасна, як здається. Але там дуже багато нового, за війну придбаного чи отриманого від наших партнерів, діагностично-лікувального обладнання — тут в нас все добре, — розповів Юрій Гранатуров.

Журналісти зазначають, що ремонт проходить не в усіх палатах хірургічного відділення. В деяких палатах пацієнтам і надалі доводиться відкривати вікна, аби хоч трохи провітрити спекотне приміщення.

— Ми з Первомайська, нас сюди направили. Кондиціонерів — це точно не вистачає, бо вікна відкриті, дуже жарко, душно, а так — ліжка взагалі зручні, можна навіть вдвох спати. Так все добре, але кондиціонера не вистачає, — розповідає мати пацієнтки Оксана.

Юрій Гранатуров, в свою чергу, повідомив, що у всіх палатах дитячої обласної лікарні кондиціонери будуть встановлені до кінця серпня.

Нагадаємо, 27 липня Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні і звернув увагу на стан палат в медзакладі. Він зауважив, що у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.