Після рішення президента України ввести в дію рішення РНБО з посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю.

Про це стало відомо сьогодні, 27 червня, під час брифінгу с журналістами, пишуть «НикВести».

Ще один посадовець, перший заступник міського голови Віталій Луков отримав догану.

Як відомо, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Нагадаємо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів.