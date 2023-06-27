Після рішення президента України ввести в дію рішення РНБО з посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю.
Про це стало відомо сьогодні, 27 червня, під час брифінгу с журналістами, пишуть «НикВести».
Ще один посадовець, перший заступник міського голови Віталій Луков отримав догану.
Як відомо, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Нагадаємо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів.
Очільник ОВА Віталій Кім, реагуючи на ситуацію розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.
Після рішення президента України ввести в дію рішення РНБО з посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю.
Про це стало відомо сьогодні, 27 червня, під час брифінгу с журналістами, пишуть «НикВести».
Ще один посадовець, перший заступник міського голови Віталій Луков отримав догану.
Як відомо, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Нагадаємо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів.
Очільник ОВА Віталій Кім, реагуючи на ситуацію розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.