Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

Відповідний Указ №353/2023 оприлюднено на сайті Президента.

Так, саме місто Миколаїв без інших районів області включили до списку територій, незадовільним станом укриттів.

Загалом, у рішенні РНБО від 23 червня йдеться про незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

РНБО доручила місцевій владі вжити заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів у вказаних областях та містах.

Відповідно до указу, до 30 червня вони мають поінформувати про вжиті заходи Апарат РНБО.

Також в уряді має бути визначена посадова особа, яка координуватиме та контролюватиме процес приведення укриттів до належного стану.

Нагадаємо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів.

Пізніше очільник ОВА Віталій кім відреагував на ситуацію і розповів, що Миколаїв тягне область за собою. За його словами, 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.