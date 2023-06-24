Миколаїв один із шести міст України, де найбільше непридатних укриттів.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Київ, Запоріжжя, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро - це міста, які ворог обстрілює найчастіше. І парадокс: саме в цих містах найбільше непридатних укриттів», — відмітив Ігор Клименко.

Також він зазначив, що такі показники ілюструють ставлення місцевої влади до людей, до найважливішого – безпеки населення.

«Варто посилювати відповідальність за неналежне утримання, експлуатацію та відсутність безперешкодного доступу до укриттів», — розповів Ігор Клименко.

Він вважає, що всі відповідальні особи мають зробити належні висновки, а винні мають відповісти за свою бездіяльність.

Нагадаємо, у Миколаєві тривають перевірки у бомбосховищах і укриттях.