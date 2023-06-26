69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Про це він очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

— Миколаїв потягнув Миколаївську область за собою по якості укриттів, - сказав він.

Так, стало відомо, що до списку укриттів міста Миколаїв помилково потрапили непридатні підвальні приміщення, що повпливало на негативний рейтинг області.

— Така ситуація зокрема через те, що внесли в список укриттів підвали, які були списані жеками 5 років тому. І звісно їх не можна вже привести до ладу, і взагалі щось з ними зробити, але вони потрапили у список, — наголосив Віталій Кім.

Він сказав, що це помилка певних людей в Миколаєві, не уточнивши, хто саме відповідальний за це питання. Голова ОВА натомість пообіцяв «відповідно реагувати» на ситуацію.

Раніше, 22 червня, комісія, створена міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем перевірила укриття у дитячому садку у Центральному районі та рекомендувала дозволити набір та приймання дітей у заклад.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.