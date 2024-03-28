Одне з відремонтованих укриттів. Фото: Миколаївська міськрада

З першими ударами Росії по Миколаєву у лютому 2022 року однією з найбільших проблем для містян виявилася наявність придатних укриттів. На початок повномасштабного вторгнення у Миколаєві існувало 93 бомбосховища, більшість з яких була занедбана, і кілька сотень абсолютно непридатних для довгого перебування підвалів багатоповерхівок.

Лише влітку 2023 року управління міськради з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту склало повний перелік укриттів. Таких об’єктів у місті нарахували понад 500. Більша частина з них існувала тільки на папері, інша — не могла використовуватися через жахливий стан. Фактично лише одинці бомбосховищ та умовних укриттів відповідали нормам.

Водночас виявилося, що Миколаїв став одним із шести міст України, де найбільше непридатних укриттів. При цьому 69% від занедбаних укриттів Миколаївщини припали саме на обласний центр.

До кінця літа 2023 року на мапі укриттів Миколаєва стали скорочувати їх кількість, прибираючи фактично неіснуючі, а восени у міськраді оголосили про початок ремонту укриттів у багатоквартирних будинках.

У Миколаєві почали ремонтувати укриття в будинках

У вересні-грудні 2023 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав 14 договорів на ремонт укриттів у підвалах багатоквартирних будинків. Примітно, що усі були підписані без проведення аукціону. Загальна вартість робіт — 26,7 мільйона гривень. Однак у грудні департамент почав скорочувати видатки на ремонти та «різати» ціни додатковими угодами. Ймовірно, через брак коштів. Таким чином остаточно роботи обійшлися у 23 мільйона гривень.

Всього було відремонтовано 14 об’єктів. Це підвали за адресами:

вулиця Силікатна, 267;

вулиця Леваневців, 25/4;

вулиця Бузький Бульвар, 1а;

вулиця Садова, 46, корпус 4;

вулиця Тернопільська, 4/1;

вулиця Робоча, 1;

вулиця Нікольська, 4;

вулиця Новобудівна, 9;

проспект Центральний, 11;

проспект Центральний, 9;

проспект Центральний, 22;

площа Адміралтейська, 2 (колишня Комунарів);

вулиця Потьомкінська, 95;

Громадянська, 42Б.

В укриттях замінювали підлогу, електропроводку, десь — вентиляцію, робили внутрішні оздоблювальні роботи, міняли двері, облаштовували санвузли. Деякі отримали не тільки вбиральні, а й душові (наприклад, по проспекту Центральному 9,11 та Леваневців 25/4). Вартість ремонту кожного підвалу варіювалася від одного мільйона гривень до трьох — в залежності від об’єму робіт.

Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК «МАРТ» Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК «МАРТ» Ремонт в укритті в Матвіївці обійшовся бюджету майже в 2 мільйони гривень, скриншот з сюжету ТРК «МАРТ»

Ремонт в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету ТРК «МАРТ» Ремонт в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету ТРК «МАРТ»

Система водопостачання в укритті у Матвіївці, скриншот з сюжету

При цьому в 12 укриттях встановили датчики відкривання дверей та електронні замки. Тобто вони оснащені системою автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Однак на ділі виявилося, що це не гарантує потрапляння людей в укриття. Адже, наприклад, на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили звичайнісінький навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

Хто без конкурсу ремонтує укриття в Миколаєві

Департамент ЖКГ розподілив 14 об’єктів між вісьмома підрядниками. Найбільшу кількість, п’ять підрядів, отримало зареєстроване у Львові товариство з обмеженою відповідальністю «Будмонтажсєрвєр». Загальна сума укладених з підприємством договорів — 7,2 мільйона гривень.

Компанія була створена у 2018 році в Сєвєродонецьку Луганської області. Нині нею керує Анваржон Юсупов. Після окупації міста у 2022 році фірму перереєстрували на підконтрольній Україні території. Після створення, протягом 2018 року, підприємство займалося переважно дрібними ремонтами у навчальних закладах Луганщини. А після і аж до 2023-го взагалі не отримувало бюджетних підрядів. І тільки перед тим, як зайти до Миколаєва, фірма зробила кілька невеликих аварійних ремонтів за бюджетні кошти у селі Горенка на Київщині.

В Миколаєві «Будмонтажсєрвєр» віддали підряди на ремонти по вулицях Нікольська, 4, Новобудівна, 9, проспекту Центральному 9, 11 і 22, площі Адміралтейській, 2.

Цікаво, що за всіма договорами, укладеними з цим підприємством, департаменту довелося подовжувати строки здачі робіт, хоча спочатку підрядник мав закінчити ремонти у листопаді. Деякі відтерміновували аж три рази. Наприклад, ремонт укриття на Адміралтейській, 2 мали завершити 15 листопада. Далі було украдено три додаткові угоди: строк переносили на 15 грудня, на 22 грудня і зрештою взагалі на 31 березня 2024 року. Ще один об’єкт, закінчення якого перенесли на 31 березня, — укриття по Нікольській, 4. Можливо, фірмі не вистачило потужностей чи робочих рук, аби одночасно ремонтувати п’ять підвалів.

Три договори з ремонту укриттів (Громадянська, 42Б, Робоча, 1 та Садова, 46, корп. 4) на загальну суму 6,2 мільйона гривень уклали з ФОП Кравченко Юрій Петрович. Він зарєстрований як фізична особа-підприємець у Южноукраїнську на Миколаївщині з 2018 року. Одночасно з цим підприємець отримав від ДЖКГ кілька підрядів на ремонти покрівель у багатоквартирних будинках. Раніше ФОП також займався ремонтами за бюджетні кошти у Братському, Березанському та Баштанському районах.

Однак фактично Юрій Кравченко займався ремонтом чотирьох укриттів у Миколаєві. Об’єкт за адресою Потьомкінська, 95 за 2,1 мільйона отримало ТОВ «Юл-Строй», власником якого він є. Протягом 2022-2023 років фірма активно працювала з департаментом ЖКГ, ремонтуючи покрівлі, виконуючи поточні ремонти в будинках, а також займалася ремонтами в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Загалом за час існування «Юл-Строй» отримав бюджетних підрядів майже на 33 мільйона гривень.

Два об’єкти отримала родина Бучко з Галицинового. Фізична особа-підприємець Олександр Бучко ремонтував укриття по Новобудівній, 9, а його батько, ФОП Михайло Бучко — по Тернопільській 4/1. Загальна сума договорів — трохи більше 3 мільйонів гривень.

Ці ФОПи активно працюють на бюджетних підрядах у Миколаєві та в Галициновому. За роки існування з ними уклали договорів на понад 50 мільйонів гривень. Разом з тим, Бучко кілька разів ставали фігурантами журналістських розслідувань.

Олександру Бучку також належить підприємство «Злата Буд-М». З ним ДЖКГ нещодавно уклав договір на капітальний ремонт пошкодженого обстрілами житлового будинку у мікрорайоні Велика Корениха. Однак миколаївський Центр журналістських розслідувань Nikcenter підрахував, що ціни на основні матеріали завищили вдвічі.

Також, за даними Nikcenter, ФОП Олександр Бучко увійшов до ТОП-7 найбільших підрядників з облаштування тротуарної плитки на другому році повномасштабної війни. А от ФОП Михайло Бучко опинився серед будівельників, які першими отримали підряди на ремонт пошкоджених російськими обстрілами покрівель у Миколаєві.

Крім того, журналісти встановили, що завдяки родинним зв’язкам з головою Галицинівської ОТГ Іваном Назаром родина Бучків отримала на неконкурентних закупівлях у Галициновому 8,4 мільйона гривень.

Підвал по Бузькому бульвару за 1,2 мільйона гривень ремонтувало миколаївське підприємство «Ніковіта-Сервіс», що належить Тетяні Ященко. За роки роботи воно отримувало невеликі підряди у Миколаєві та на території колишнього Вітовського району області. Тетяні Ященко також належить компанія «Ніковіта», котра також займається будівельними роботами, однак не отримувала великих підрядів.

Укриття у будинку по Леваневців, 25/4 за 1,4 мільйона гривень ремонтувало нещодавно створене підприємство «Оріон Промтрейд» з Києва.

Цю компанію зареєстрували лише наприкінці 2022-го. Протягом року вона встигла кілька разів змінити засновників та отримати бюджетних підрядів у різних регіонах країни на майже 11 мільйонів гривень. Зокрема, відремонтувала сховище у Херсоні за 2,4 мільйона. Нині підприємством керує Олена Васильченко з Полтавщини.

Ремонт вищезгаданого укриття у Матвіївці, яке виявилося закритим на навісний замок, також віддали новоствореному підприємству. Менше ніж через три тижня після реєстрації ТОВ «Строй-Тос» уклало договір з ДЖКГ на ремонт укриття по Силікатній, 267 за 1,7 мільйона гривень.

Компанія «Строй-Тос» належить жителю Херсона Михайлу Крижановському та була зареєстрована за 20 днів до укладання договору на ремонт укриття.

Видання «Антикорупційний вимір» у листопаді написало про те, що засновник ТОВ «Строй-тос» Михайло Крижановський добре знайомий миколаїським чиновникам, як і назва його компанії «Строй-тос». Створене ним попереднє підприємство отримало підрядів від миколаївського департаменту житлово-комунального господарства на понад 15 мільйонів бюджетних гривень та потрапило у корупційний скандал. Детальніше про це можна прочитати тут.

Що кажуть у департаменті житлово-комунального господарства?

У коментарі «НикВести» директор департаменту ЖКГ Миколаївської міськради Дмитро Бездольний зазначив, що договори уклали без проведення аукціону, дотримуючись законодавства.

— Взагалі той шлях по законодавству, ми його дотримуємося. Ми розглядаємо три комерційні пропозиції та на їх основі обираємо найвигідніші, — сказав він.

За його словами, фахівці департаменту розіслали інформацію про об’єкти «всім можливим учасникам» та закликали їх надати свої комерційні пропозиції.

— Також ми намагаємося, щоб інформація про всі такі безконкурсні закупівлі публікувалася на сайті. Коли департамент отримує принаймні три пропозиції від підприємств, ми вже можемо розглядати їх та обирати, — додав директор ДЖКГ.

Водночас він зауважив, що департамент намагатиметься більше не роботи таких закупівель та надалі проводити торги.

— З цього року ми взагалі намагаємося уникнути заключення безконкурсних договорів. Якщо б у нас умовно існувала термінова потреба, то навіть допорогові торги ми все одно намагаємося проводити через електронну систему закупівель, тобто з конкурсом. Щоб ні у кого не виникало ніяких сумнівів і запитань. Бо це нам нам теж не потрібно, — сказав він.

Також Дмитро Бездольний розповів, за яким принципом обирають підвали для ремонту. Дивним видається те, що в деяких мікрорайонах не відремонтували жодного, а десь, як-от на проспекті Центральному укриття відремонтували у сусідніх будинках.

За словами директора департамента, перелік складають фахівці ДСНС, залежно від розташування будинку, кількості мешканців. Далі список ретельно вивчає комісія, яка виходить на місце та вирішує, чи можна переоблаштувати підвал в укриття.

— Є підвали, де дуже щільні комунікації, і розмістити там людей неможливо, — говорить посадовець.

Зараз у департаменті на опрацюванні близько 60 об’єктів, які комісія вивчає. Після того, як вона визначить, де можна зробити сховища, департамент буде шукати фінансування. Скільки укриттів відремонтують цьогоріч, стане зрозуміло після перерозподілу залишків міського бюджету минулого року.

— Я не впевнений, що усі з тих 60 придатні, і чи встигнемо ми все зробити, — додає Дмитро Бездольний.

Укриття без доступу

Під час написання матеріалу кореспонденти «НикВести» виїхали на кілька об’єктів, аби подивитися, як їх відремонтували або як проходить ремонт. Однак потрапити всередину нам не вдалося.

Наприклад, вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під’їзді будинку. Щоб потрапити до його дверей, треба зайти у дім, а потім пройти решітку з замком. Поруч на стіні — записка, на якій зазначено, у якій квартирі можна взяти ключ, однак достукатися до її власників нам не вдалося. Сусіди говорять, що ремонтні роботи ще тривають. Однак, як надалі вирішиться питання з доступом, поки невідомо.

Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести» Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести» Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді. Фото: Олена Коузбовська, «НикВести»

Інший об’єкт, по Потьомкінській, 95, розташований всередині закритого двору. Згідно з переліком укриттів, це не єдине сховище у дворі. Але, вірогідно, потрапити до обох можливо лише через хвіртку, зачинену на магнітний замок.

Вхід до двору по Потьомкінській, 95. Фото: Олена Козубовська, «НикВести» Вхід до двору по Потьомкінській, 95. Фото: Олена Козубовська, «НикВести» Вхід до двору по Потьомкінській, 95. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Для департаменту ЖКГ подібні випадки — не новина. Дмитро Бездольний говорить, що проблему поки вирішити не вдалося.

— Почали стикатися з тим, що ми робимо найпростіше укриття, а мешканці будинку відмовляються туди пускати когось, крім себе. Звісно вони мають бути відкриті для всіх громадян. І на це є чітка позиція мера. Є випадки коли люди починають додатково вішати замки. І якщо хтось це робить, замок будуть зрізати і відчиняти укриття знов. Або є проблема, коли вхід в укриття знаходиться всередині під’їзду: виникає ще питання з доступом у під’їзд, — говорить Дмитро Бездольний.

Вхід до укриття по Новобудівній знаходиться у під'їзді. Резервні двері на вулиці зачинені. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести» Вхід до укриття по Новобудівній знаходиться у під'їзді. Резервні двері на вулиці зачинені. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести» Вхід до укриття по Новобудівній знаходиться у під'їзді. Резервні двері на вулиці зачинені. Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Він зазначає, що всі магнітні замки з автоматичним відкриттям дверей у відремонтованих укриттях — дволінійні, мешканці їх можуть підключити до замка під’їзду або хвіртки на вході у двір.

За його словами, контролювати ситуацію намагається і комунальне підприємство «Захист», що обслуговує відремонтовані відкриття. Однак можливості постійно слідкувати за станом справ у нього немає, тому Дмитро Бездольний радить повідомляти про зачинені укриття у кол-центр міськради.

— «Захист» стежить, щоб обладнання працювало, все було справне. Тобто є якась періодична перевірка. Але це, звісно, не кожного дня. Якщо людина бачить, що укриття закрите, можна скаржитися у кол-центр, тоді повідомлення одразу потрапляє на КП «Захист» і вони розбираються, — резюмує він.

Юлія Ткач, «НикВести»

Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.