В Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя в понедельник, 31 января, во время аппаратного совещания, передает корреспондент НикВести.

— Оно было похищено или вышло из строя. Для замены на одно защитное сооружение нужно порядка 240 тысяч гривен. На 70 защитных сооружений, где нужно менять фильтровентиляционное оборудование, общая сумма составляет почти 17 миллионов гривен, — указал Александр Герасименя.

При этом речь идет только о покупке оборудования, работы по установке в данную сумму не входят.

Также облэнерго требует установить в каждом бомбоубежище счетчик учета потребления электроэнергии с заключением договора — сейчас этим вопросом занимается КЖЭП Центрального района, причем выполнение всех требований по одному адресу обойдется в 25 тысяч гривен.

На сегодня в 20 бомбоубежищах электроснабжение отключили

Всего же на учете в городе находятся 93 таких сооружения, 72 из них находятся в жилых домах. В 2019 году, указал Александр Герасименя, в бомбоубежищах завершились ремонтные работы: возобновили электроснабжение и водоснабжение, привели в порядок канализации, обновили штукатурку на стенах и потолках.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.