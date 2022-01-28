Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.

Об этом говорится в материале НикВести «Пить чай или готовиться к войне? Самое актуальное о территориальной обороне Николаевщины».

Чиновник пояснил, что имеющие на сегодня бомбоубежища на самом деле рассчитаны на атомную войну, о которой сейчас речь не идет, поэтому сгодятся и подвальные помещения.

— По моей памяти их всего 130, только 2 не в хорошем состоянии. Чтобы вы понимали, это бомбоубежища Советского Союза для атомной войны, они от ядерных взрывов. А от осколков — любой подвал. Те бомбоубежища, которые еще с детства помним, они с вентиляцией, запасом питьевой воды — это на период атомной войны. Об атомной войне речь не идет, — заверил Виталий Ким.

Также глава ОГА склонен считать, что страна-агрессор собирает войска на границе лишь для того, «чтобы иметь более удобную переговорную позицию».

— Люди, чтобы ты перестал им угрожать, начинают с тобой говорить. Это, например, по «Северному потоку», по статусу Донецкой и Луганской областей. Это такое принуждение к переговорам, — отметил Виталий Ким.

Он уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

Ранее немецкое издание Bild рассказало о разрабатываемой РФ спецоперации между границей Николаевской области и пригородом Одессы.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

Недавно военные тренировались держать оборону на побережье возле Коблево.