Николаевский городской голова Александр Сенкевич раскритиковал своего заместителя Юрия Степанца за публичную информацию о неготовности защитных сооружений в городе.

Об этом сообщил заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец во время собрания для ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц, членов семей погибших, участников АТО/ООС в субботу, 29 января, пишут Новости-Н.

— Почему я получил от мэра «мондюлей»: я сказал, что у нас не готово. Он сказал: «Думай, о чем говоришь». Но есть, как есть. Многие сооружения затоплены. Это подвалы, через которые проходит «подкапывающая» канализационная труба, поэтому там по колено воды. Есть помещения, где у нас нет электричества. Начали этим заниматься — «облэнерго» нам выставляет «кругленький» счет, требует поставить счетчик, поменять проводку и взять техусловия, — посетовал Юрий Степанец.

Таким образом, по подсчетам чиновников, восстановить городские «бомбоубежища» на сегодняшний день стоит 16 миллионов 800 тысяч гривен.

— Укрыться есть где, но желательно их привести в нормальный божий вид: вычистить, провести свет, где возможно — установить систему вентиляции и фильтрации, — подчеркнул Юрий Степанец.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.