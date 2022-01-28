Заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе.

Об этом речь шла в пятницу, 28 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.

— Бомбоубежища нужно приводить у нас в нормальный вид, а не в то, что сегодня имеем. Затопленные, без света, без комплектации и так далее, — пояснил Юрий Степанец.

Стоит заметить, что в городе всего 79 таких сооружений. Полный их перечень можно посмотреть здесь.

Кроме того, Юрий Степанец призвал, чтобы управление по чрезвычайным ситуациям горсовета было подчинено не первому заместителю, а вице-мэру, который курирует работу с правоохранительными органами и ветеранами.

Ныне же предлагают такую структуру, где это управление будет курировать первый вице-мэр.

В среду, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.