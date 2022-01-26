В среду, 26 января, членам рабочей группы по оптимизации исполнительных органов горсовета Николаева представили проект новой структуры мэрии, разработанный чиновниками.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На презентацию пришел городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что данная структура не является окончательным предложением, которое вынесут на рассмотрение депутатов. По его словам, члены рабочей группы, депутаты горсовета, могут вносить свои предложения и правки.

Презентовал проект управляющий делами исполнительного комитета Андрей Волков. Он начал свой доклад с заявления о сокращении штатной численности мэрии — с 1074 чиновников до 1010.

— Мы уменьшили общую штатную численность работников исполнительных органов. Сейчас их в этой штатной структуре 1010. На данное время, у нас 1074 должностных лица, в соответствие с Бюджетным кодексом и нашим решением об общей структуре и штатной численности. То есть общее количество должностных, — сказал Андрей Волков.

Проект новой структуры:





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Действующая структура:

Андрей Волков добавил, что уменьшили и количество главных распорядителей бюджетных средств — с 21 до 14. Согласно проекту, ими будут:

Департамент предоставления админуслуг;

Департамент финансов;

Департамент труда и соцзащиты населения;

Департамент жилищно-коммунального хозяйства;

Департамент энергоэффективности;

Управление образования;

Управление здравоохранения;

Управление культуры;

Управление физкультуры и спорта;

Управление капстроительства;

Администрация Заводского района;

Администрация Центрального района;

Администрация Корабельного района;

Администрация Ингульского района.

Он добавил, что все четыре администрации останутся главными распорядителями на переходной период — до конца 2022 года. Отметим, что члены рабочей группы неоднократно предлагали ликвидировать администрации, поскольку те часто дублируют функции Департамента ЖКХ. Однако об их ликвидации пока речи не идет. Андрей Волков сообщил только о переводе части сотрудников администрации в другие подразделения мэрии и перспективе лишения статуса главного распорядителя бюджетных денег.

Также он сообщил, что в мэрии хотят создать единую кадровую службу, которая будет заниматься сотрудниками всех подразделений и назначением руководителей коммунальных предприятий, кроме ряда специализированных. Речь идет о медицинских, образовательных и культурных учреждениях, где есть свой порядок назначения руководителей.

Хотят создать и единую бухгалтерию, выведя бухгалтеров из штата отдельных структурных единиц.

Отметим, что в структуре остался отдельной единицей Департамент энергоэффективности, который ранее депутаты предлагали ликвидировать либо преобразовать, например, в департамент инфраструктуры. Вместо этого управление инфраструктуры появилось в составе Департамента ЖКХ.

В проекте объединили земельное управление с Департаментом архитектуры. Новая единица будет называться Департаментом градостроения и земельных отношений, возглавлять его будет главный архитектор.

При этом в новой структуре увеличили штат антикоррупционного департамента и создали там целый отдел по инспекции благоустройства, который будет заниматься в том числе и сносом МАФов. Отметим, что депутаты также высказывали претензии к данному направлению работы, считая, что этим может заниматься ДЖКХ. А обязанности инспектировать благоустройство сейчас лежат на администрациях районов. Будут ли этим они заниматься и дальше — пока неизвестно.

Напомним, что Александр Сенкевич надеется, что новую структуру мэрии рассмотрят на первой февральской сессии.

Ранее он кадровые изменения в мэрии анонсировал на конец октября 2021 года, однако рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета ещё не предоставила свои предложения. Позже Александр Сенкевич рассказал о планах внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139. Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Отметим, что рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавил секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года, Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева.

Помимо этого, в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.