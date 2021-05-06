В Николаеве члены рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета пришли к выводу, что необходимо сократить количество действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

О наработках членов рабочей группы НикВести рассказал Сергей Кантор, депутат Николаевского горсовета.

Прежде всего обозначим три основных и базовых момента, на которых строится «философия» новой структуры:

Сокращение ежегодных расходов на100 миллионов гривен из-за уменьшения общей численности аппарата горсовета и исполнительных органов;

Повышение статуса и ответственности заместителей городского головы, путем определения их главными распорядителями средств, как директоров департаментов горсовета;

Повышение эффективности выполнения общих для всех департаментов функций после объединения их в одном исполнительном органе (бухгалтерия, кадровая служба, общий отдел, юридический отдел, тендерный комитет и прочее).

Сергей Кантор указал, что нельзя ему или еще кому-то одному приписывать авторство этой концепции: «Это плод десятилетней работы многих людей, которые болеют за город. Не все они сейчас депутаты. Но итоговый документ сейчас доступен для рассмотрения всем членам рабочей группы, где представлены все фракции».

— Считаю, что это базовая структура, которую нужно принимать и реализовать, а потом дорабатывать, если будут какие-то шероховатости. Я структурой занимаюсь минимум лет 10, думаю, что сейчас самое время. Там главная идея, что заместители городского головы, а они всегда были «мальчиками для битья», в этой структуре будут действующими лицами, исполнителями – заместителями и директорами департаментов. Кроме ответственности будет еще и финансовый ресурс. Даже в этом году, при условии быстрого принятия политического решения, а потом и решения сессии, это, конечно, соблюдая все законы, при сокращении за 2 месяца, мы еще в этом году сможем сэкономить 40 миллионов гривен. А это большой ресурс, на эти деньги, к примеру, можно начать реконструкцию гимназии №2, - указал Сергей Кантор.

Отдельно в предложениях говорится о том, что в новой структуре не будет администраций районов. Вот, как это прокомментировал Сергей Кантор:

— Базовые функции будут в департаментах. Мы к вопросу упразднения администраций давно подходили. Что такое сегодня администрация? Это, по сути дела, человек с протянутой рукой. Ну, попробуй на 10 миллионов содержать Центральный или Ингульский район. Есть заместители по направлениям.

По информации депутата, во всех фракциях городского совета есть люди, поддерживающие данные изменения.

— Их (представителей всех фракций горсовета- прим.) нужно спросить самих, но из моего круга общения поддерживают все. Я со всеми общаюсь, конечно. Я ведь «один из», получил эту информацию вместе со всеми членами рабочей группы. В самой группе я не видел ни у кого «дулю в кармане». Там представители всех фракций, - говорит Сергей Кантор.

Он подытожил, что рано или поздно, после консолидации, городской совет в данном вопросе вынужден будет «идти на баррикады».

— Есть другая сторона, которая «не отдаст ни пяди земли». Я предполагаю аргументы, которые могут быть, праведные или неправедные, чтобы убить эту идею. Я остаюсь на тех позициях, что есть городской совет, законодательная власть, он это решение должен принять, а все этому решению должны подчиниться, - резюмировал Сергей Кантор.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

15 января городской голова Александр Сенкевич внес изменения в состав рабочей группы, назначив ее главой директора департамента предоставления административных услуг Дмитрия Лазарева. Заместителем главы рабочей группы стала секретарь горсовета Татьяна Казакова. Секретарь рабочей группы - Ирина Мала, специалист отдела секретариата управления аппарата Николаевского горсовета.

В состав рабочей группы также входили: депутаты горсовета от «Оппозиционного блока» Александр Бернацкий, Игорь Копейка, депутаты от «Самопомощи» Наталья Горбенко и Алексей Лепишев, представители фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева и Евгений Рымарь, депутаты от «Нашего края» Сергей Карцев и Олег Крисенко, а также депутаты Сергей Исаков, Ростислав Филевский и Олег Солтыс. Из чиновников в состав рабочей группы включены: начальник отдела бухгалтерского учета Ирина Щербакова, директор департамента экономики Татьяна Шуличенко, директор департамента финансов Вера Святелик, начальник управления аппарата совета Елена Пушкарь, директор департамента городского головы Юлия Литвинова, начальник отдела кадров Наталья Кузьмичева, директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев, директора юрдепартамента Инна Бочарова.

В мае 2019 года директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев, который возглавляет рабочую группу по оптимизации структуры исполнительных органов, предложил свой вариант новой структуры мэрии, которым предполагается создание департамента «муниципальной безопасности» и увеличение штата чиновников.

Чиновник рассказал, что в новой структуре планируется создание Департамента муниципальной безопасности за счет уже существующих штатных единиц. Кроме того, в предложенной для обсуждения структуре предусмотрена ликвидация Департамента жилищно-коммунального хозяйства. При этом планируется создание департамента по вопросам инфраструктуры и транспорта.

Также в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Николаева неоднократно жаловались на работу Центра административных услуг города и его директора Дмитрия Лазарева, в том числе и из-за очередей на получение услуг.