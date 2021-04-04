Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, а также в программе «Місто і світ» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее сообщалось, что Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что руководство Департамента энергетики и энергоэффективности изъявило желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

— Александр Сенкевич говорит о том, что работает депутатская рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета.

Станислав Мартиросов сообщил, что эта рабочая группа по реорганизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета собиралась только один раз, никаких рекомендаций никому не давала, а изменение структуры - это исключительная компетенция городского совета.

— Если это инновация, то, по моему мнению, у исполнительных органов нашего совета все очень плохо. А может просто говорится о том, чтобы наполнить денежным потоком ту же синекуру для определенного человека, которая сейчас осталась пустой. И делают это все втихаря, - сказал Станислав Мартиросов в своем видеоблоге на телеканале НИС-ТВ.

Депутат отметил, что рабочая группа не только депутатская, во-вторых - фактически она не работает.

— Первый и последний раз мы собирались 12 марта. Тогда всем раздали бумажку, на которой схематично было изображено, кто кому подчиняется. На этом заседании все пришли к выводу, что необходимо по каждому из структурных образований исполкома дать полную информацию: функционал каждого, штата, количество бюджетных средств, расходуемых на их содержание и которые проходят через них, и другую инфу. Это необходимо для анализа структуры и выработка предложений по той же оптимизации. С этим согласились Дмитрий Фалько, Дмитрий Лазарев, Виталий Луков и все присутствующие согласились. Прошло три недели. Информации нет. По крайней мере, у депутатов ее точно нет. Я понимаю, что сейчас локдаун и депутатские комиссии и группы почти не собираются из-за этого. Но информацию же можно было предоставить - для ее изучения требуется время, потому что ее много! Тем более, что все чиновники уверяли на группе, им хватит двух недель, чтобы собрать инфу. Но - нет, - пишет Станислав Мартиросов.

Он также напомнил, что утверждение программ развития и структуры исполнительных органов совета - это исключительная компетенция совета. Поэтом депутат считает, что будет нормальным, когда проект решения об изменении программы будет проходить не только исполком, но и депутатские комиссии.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. ОБ этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.