Структуру исполнительного комитета Николаевского горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году. Все зависит о того, когда появится ее рабочий вариант.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Я думаю, что если мы отработаем к середине года ту структуру и начнем ее править, как исполнительная власть, вносить свои изменения, то к следующему году мы можем подойти к изменениям в структуре. Они понесут за собой и изменения штатного расписания, — рассказал Александр Сенкевич.

В настоящее время, по словам городского головы, ведется активная работа по созданию рабочего варианта будущей структуры. Депутаты вносят свои предложения, юристы мэрии их проверяют и проводят консультации.

— Сегодня депутаты активно работают над структурой. Мы слышим разные анонсы по сокращению людей. Там есть здравые мысли. Я вижу, там есть интересные наблюдения. Опыт других городов. Предложения по осовремениванию структуры нашей. Действительно, основная задача наша — урезание дублирующих функций, оптимизация работы (работников мэрии, — прим.), — рассказал Александр Сенкевич.

Кроме того, прежде чем внедрять изменения, в частности, в штатное расписание, людей необходимо уведомить о них за два месяца. Это также затягивает процесс реформирования структуры исполкома.

— При изменении структурных подразделений людей нужно будет оповестить за два месяца, согласно законов Украины. О том, что кто-то из них будет переведен, кто-то из них будет освобожден от работы и т.д. Это достаточно такая трудоемкая работа, которую тоже нужно будет провести. И, фактически, если к середине года мы получим рабочий вариант предложенной депутатами структуры, то я думаю, к 2022 году структура может быть изменена, — пояснил Александр Сенкевич.

Ранее депутат Николаевского городского совета Станислав Мартиросов заявил, что вице-мэр Дмитрий Лазарев, который возглавил рабочую группу по оптимизации исполнительных органов, в течение месяца не смог выполнить поручение членов группы.

Недавно стало известно, что в Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

15 января городской голова Александр Сенкевич внес изменения в состав рабочей группы, назначив ее главой директора департамента предоставления административных услуг Дмитрия Лазарева. Заместителем главы рабочей группы стала секретарь горсовета Татьяна Казакова. Секретарь рабочей группы — Ирина Мала, специалист отдела секретариата управления аппарата Николаевского горсовета.

В мае 2019 года директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев, который возглавляет рабочую группу по оптимизации структуры исполнительных органов, предложил свой вариант новой структуры мэрии, которым предполагается создание департамента «муниципальной безопасности» и увеличение штата чиновников.

Чиновник говорил, что в новой структуре планируется создание Департамента муниципальной безопасности за счет уже существующих штатных единиц. Кроме того, в предложенной для обсуждения структуре предусмотрена ликвидация Департамента жилищно-коммунального хозяйства. При этом планировалось создание департамента по вопросам инфраструктуры и транспорта.

Также в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.

В итоге никаких изменений в структуре исполнительных органов не произошло.