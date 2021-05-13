Депутат Николаевского городского совета Станислав Мартиросов заявил, что вице-мэр Дмитрий Лазарев, который возглавил рабочую группу по оптимизации исполнительных органов, в течение месяца не смог выполнить поручение членов группы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Станислав Мартиросов сообщил, что 12 марта Дмитрию Лазареву поручили собрать и предоставить членам рабочей группы информацию о структурных подразделениях и исполнительных органах горсовета. Спустя месяц он ее так и не предоставил.

Станислав Мартиросов

«Сегодня (12 мая, — прим.) состоялось заседание рабочей группы по вопросам оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета. И руководитель, Дмитрий Лазарев, отсутствовал на заседании 1:00 и 20 минут. Как известно, первое заседание РГ состоялось еще 12 марта. По его результатам главе РГ заместителю городского головы Дмитрию Лазареву было поручено собрать информацию о всех структурных подразделениях, исполнительных органах совета. На основании каких документов существуют, какой функционал имеют, сколько бюджетных денег тратят. Срок был — до 25 марта. Сегодня 12 мая. Информации по половине подразделений у членов РГ, прежде всего, у депутатов пока нет. Без этой информации невозможно реформировать структуру, потому что непонятно, что реформируешь», — написал Станислав Мартиросов.

Дмитрий Лазарев

Депутат добавил, что во время работы группы выяснилось, что заместители и руководители подразделений необходимую информацию Дмитрию Лазареву предоставляли, но к членам РГ она почему-то не дошла.

«А у меня вопрос. Правильно ли я понимаю, что целый заместитель городского головы с зарплатой в несколько десятков тысяч гривен не может организовать сбор и систематизацию информации? Или не хочет? Интересная получается «модерация» процесса. Без модерации. Без процесса», — резюмировал депутат.

Ранее заместитель Николаевского городского головы по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев заявил, что он не является инициатором в рабочей группе по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета, хотя и возглавляет ее.

— Лично я не рассматриваю какие-то варианты и не предлагаю их, я модерирую работу группы. Ведение протокола, информирование, запрос и обработка информации. Лично я не выношу вопросы, — сказал Дмитрий Лазарев.

Стоит напомнить, что больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят именно Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии.

Недавно стало известно, что в Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

15 января городской голова Александр Сенкевич внес изменения в состав рабочей группы, назначив ее главой директора департамента предоставления административных услуг Дмитрия Лазарева. Заместителем главы рабочей группы стала секретарь горсовета Татьяна Казакова. Секретарь рабочей группы — Ирина Мала, специалист отдела секретариата управления аппарата Николаевского горсовета.

В мае 2019 года директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев, который возглавляет рабочую группу по оптимизации структуры исполнительных органов, предложил свой вариант новой структуры мэрии, которым предполагается создание департамента «муниципальной безопасности» и увеличение штата чиновников.

Чиновник говорил, что в новой структуре планируется создание Департамента муниципальной безопасности за счет уже существующих штатных единиц. Кроме того, в предложенной для обсуждения структуре предусмотрена ликвидация Департамента жилищно-коммунального хозяйства. При этом планировалось создание департамента по вопросам инфраструктуры и транспорта.

Также в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.

В итоге никаких изменений в структуре исполнительных органов не произошло.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Николаева неоднократно жаловались на работу Центра административных услуг города и его директора Дмитрия Лазарева, в том числе и из-за очередей на получение услуг.