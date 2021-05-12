Заместитель Николаевского городского головы по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев заявил, что он не является инициатором в рабочей группе по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета, хотя и возглавляет ее.

Такая информация прозвучала в среду, 12 мая, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, он называет себя прямым потомком военного губернатора, адмирала Михаила Лазарева, но подтвердить этого сейчас может, поскольку, соответствующие документы находятся в оккупированном и аннексированном Севастополе.

— Лично я не рассматриваю какие-то варианты и не предлагаю их, я модерирую работу группы. Ведение протокола, информирование, запрос и обработка информации. Лично я не выношу вопросы, - признался Дмитрий Лазарев.

Стоит напомнить, что больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят именно Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии.

Недавно стало известно, что в Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

15 января городской голова Александр Сенкевич внес изменения в состав рабочей группы, назначив ее главой директора департамента предоставления административных услуг Дмитрия Лазарева. Заместителем главы рабочей группы стала секретарь горсовета Татьяна Казакова. Секретарь рабочей группы - Ирина Мала, специалист отдела секретариата управления аппарата Николаевского горсовета.

В состав рабочей группы также входили: депутаты горсовета от «Оппозиционного блока» Александр Бернацкий, Игорь Копейка, депутаты от «Самопомощи» Наталья Горбенко и Алексей Лепишев, представители фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева и Евгений Рымарь, депутаты от «Нашего края» Сергей Карцев и Олег Крисенко, а также депутаты Сергей Исаков, Ростислав Филевский и Олег Солтыс. Из чиновников в состав рабочей группы включены: начальник отдела бухгалтерского учета Ирина Щербакова, директор департамента экономики Татьяна Шуличенко, директор департамента финансов Вера Святелик, начальник управления аппарата совета Елена Пушкарь, директор департамента городского головы Юлия Литвинова, начальник отдела кадров Наталья Кузьмичева, директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев, директора юрдепартамента Инна Бочарова.

В мае 2019 года директор Центра предоставления административных услуг Николаева Дмитрий Лазарев, который возглавляет рабочую группу по оптимизации структуры исполнительных органов, предложил свой вариант новой структуры мэрии, которым предполагается создание департамента «муниципальной безопасности» и увеличение штата чиновников.

Чиновник говорил, что в новой структуре планируется создание Департамента муниципальной безопасности за счет уже существующих штатных единиц. Кроме того, в предложенной для обсуждения структуре предусмотрена ликвидация Департамента жилищно-коммунального хозяйства. При этом планировалось создание департамента по вопросам инфраструктуры и транспорта.

Также в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.

В итоге никаких изменений в структуре исполнительных органов не произошло.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов раскритиковал заместителя мэра Дмитрия Лазарева, отвечающего за разработку новой структуры исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Николаева неоднократно жаловались на работу Центра административных услуг города и его директора Дмитрия Лазарева, в том числе и из-за очередей на получение услуг.