Александр Сенкевич представляет своих замов. Декабрь 2020 года. Фото Шиповник

Больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии. Меньше всего из вице-мэров получает Анатолий петров - зам Александра Сенкевича по гуманитарным вопросам.

Об этом стало известно из ответа на информационный запрос о доходах руководства Николаевского городского совета НикВести.

Зарплата николаевского городского головы Александра Сенкевича в марте составила 31 тысячу 752 гривны. Его ежемесячная премия составила от 11 до 16 тысяч гривен.

Зарплата первого заместителя городского головы и бывшего мэра Вознесенка Виталия Лукова в марте 26 тысяч 920 гривен. Его фиксированная премия 14 тысяч 600 гривен.

Сергей Коренев стал заместителем Николаевского городского головы по жилищно-коммунальным вопросам. Он также является директором департамента ЖКХ. За за март госслужащий получил 29 тысячи 516 гривен, в том числе 6277 гривен за временную нетрудоспособность. Его премия составляет от 4 до 15 тысяч гривен.

Заместитель мэра по вопросам информатизации и инновации Дмитрий Лазарев является бывшим директором городского департамента по предоставлению административных услуг. В марте Лазарев получил 37 тысяч 309 гривен, в том числе премию в размере 14 тысяч гривен и столько же как материальную помощь для решение социально-бытовых вопросов.

Анатолий Петров - заместитель городского головы, занимающийся гуманитарными вопросами за последний месяц заработал 25 тысяч 835 гривен. Его фиксированная премия, как у некоторых других вице-мэров, составила 14 тысяч гривен.

Вице-мэр Николаева по земельным вопросам является Юрий Андриенко. Он также был заместителем мэра при Владимире чайке и Юрии Гранатурове. А в предыдущей каденции Сенкевича как городского головы занимался зелеными вопросами. Его зарплата составляет 26 тысяч 827 гривен. Также Андриенко каждый месяц получает премию в размере 14 тысяч гривен.

Управляющим делами исполкома городского совета Андрей Волков получает в месяц 29 тысяч 444 гривны. Его премия составляет от 7 до 18 тысяч гривен.

О том, что известно о заместителях Николаевского городского головы подробнее в материале НикВести.